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Джапарова объяснила принцип работы "Крымской платформы"

Джапарова объяснила принцип работы "Крымской платформы"

Киев • УНН

 • 22416 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. "Крымская платформа" - это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой - возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания. Об этом в интервью DW рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Это фактически многоуровневая диалоговая платформа и у нее есть несколько задач, они достаточно просты. Ключевая цель - это поддержание дискурса, возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания. Это, фактически, возможность следить за всей той кучей последствий, которые мы ежедневно как страна, как общество, как мировое сообщество подтверждаем в Крыму. По отношению и к нашим гражданам, которые фактически живут в условиях заложников, и по отношению к государству Украина. И она будет иметь несколько уровней", - сказала заместитель министра.

По ее словам, самый высокий уровень будет предусматривать, в частности, Крымский саммит в Киеве.

"Мы ориентируемся на май, но это один из вариантов. Конечно, принимать решение должен Президент Украины. И проект декларации, над которым мы сейчас работаем - фактически это будет основополагающим документом, который фиксирует политику Украины и политику тех стран, которые присоединятся к этому, по отношению к Крыму. Что это такое? Непризнание, давление на Российскую Федерацию и все политико-дипломатические инструменты давления на РФ как на ту страну, которая осуществила акт нарушения международного права и преступление против Украины и всего мирового порядка", - добавила дипломат.

Напомним, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Украинские Национальные Новости

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