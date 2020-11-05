Кулеба повідомив, коли проведуть перший саміт "Кримської платформи"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Перший саміт "Кримської платформи" відбудеться у травні 2021 року у Києві. Про це на брифінгу сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Хочу вас поінформувати, що ініціатива зі створення "Кримської платформи" динамічно і нормально розвивається, ми ведемо активні консультації із партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як воно працюватиме. Отримуємо підтримку, готовність брати участь у ній, отримуємо позитивні відгуки від партнерів і готовність працювати над нашою пропозицією", - сказав міністр.
З його слів, робота не буде зупинятись ані на день, і "увінчається самітом "Кримської платформи", який буде у Києві".
"Я сьогодні вже можу повідомити офіційно, що остаточно ухвалено рішення, що цей саміт "Кримської платформи" відбудеться у травні 2021 року", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, раніше у МЗС розповіли, що "Кримська платформа" - це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої - це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС напрацьовують ідею створення експертного офісу "Кримської платформи".