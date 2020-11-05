Кулеба сообщил, когда проведут первый саммит "Крымской платформы"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Первый саммит "Крымской платформы" состоится в мае 2021 года в Киеве. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Хочу вас проинформировать, что инициатива по созданию "Крымской платформы" динамично и нормально развивается, мы ведем активные консультации с партнерами, информируем их о содержании, формате этой платформы, как оно будет работать. Получаем поддержку, готовность участвовать в ней, получаем положительные отзывы от партнеров и готовность работать над нашим предложением", - сказал министр.
По его словам, работа не будет останавливаться ни на день, и "увенчается саммитом "Крымской платформы", который будет в Киеве".
"Я сегодня уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит "Крымской платформы" состоится в мае 2021 года", - заявил Кулеба.
Напомним, ранее в МИДе рассказали, что "Крымская платформа" - это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой - возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания.
Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".