У МЗС напрацьовують ідею створення експертного офісу "Кримської платформи"

"Є кілька рівнів - найвищий, рівень міністерства закордонних справ, де різні заходи будуть інкорпоруватись на різних міжнародних майданчиках, в тому числі ті, які ми маємо на рівні ООН, ОБСЄ, РЄ і інших можливих майданчиків", - сказала Джапарова.

З її слів, далі - парламентський вимір, і МЗС вже почав консультації з народними депутатами, з фракціями, які можуть бути серйозним елементом дискурсу, особливо в контексті "залучення груп дружби України з іншими країнами, особливо в контексті залучення парламентських асамблей в рамках НАТО, ОБСЄ, Ради Європи". Останнє - це експертний рівень.

"Нами зараз почалась серія стратегічних сессій, де ми напрацьовуємо ідею створення експертного офісу Кримської платформи. Це фактично має стати таким аналітичним дослідницьким центром з стабільним фінансуванням, ресурсом, увагою до цієї роботи, яка потім фактично буде обслуговувати певні задачі вищих рівнів. Це має стати такий хаб, джерело, в тому числі politic policy, дизайну певних політичних ідей для того, щоб тема Криму була більш ефективна з точки зору субстантивних речей", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.