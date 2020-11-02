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В МИД нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы"

В МИД нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

 • 11956 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел нарабатывают идею создания экспертного офиса Крымской платформы. Об этом в интервью DW рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Есть несколько уровней - самый высокий, уровень министерства иностранных дел, где различные мероприятия будут инкорпорироваться на различных международных площадках, в том числе те, которые мы имеем на уровне ООН, ОБСЕ, СЕ и других возможных площадок", - сказала Джапаров.

По ее словам, далее - парламентское измерение, и МИД уже начал консультации с народными депутатами, с фракциями, которые могут быть серьезным элементом дискурса, особенно в контексте "привлечения групп дружбы Украины с другими странами, особенно в контексте привлечения парламентских ассамблей в рамках НАТО, ОБСЕ, Совета Европы". Последнее - это экспертный уровень.

"Нами сейчас началась серия стратегических сессий, где мы разрабатываем идею создания экспертного офиса Крымской платформы. Это фактически должно стать таким аналитическим исследовательским центром со стабильным финансированием, ресурсом, вниманием к этой работе, которая затем фактически будет обслуживать определенные задачи высших уровней. Это должен стать такой хаб, источник, в том числе politic policy, дизайна определенных политических идей для того, чтобы тема Крыма была более эффективна с точки зрения субстантивных вещей", - добавила заместитель министра.

Напомним, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

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