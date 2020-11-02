Україна закликала Індонезію приєднатися до “Кримської платформи”

“Щорічно ООН приймає резолюції з вимогами дотримуватися прав людини на окупованих територіях, але Росія продовжує окупацію. Наша боротьба буде продовжуватися, але ми хочемо звільнення своєї території мирним дипломатичним шляхом. Міністерство закордонних справ України створило Кримську платформу, яка буде займатися питанням деокупації Криму. Цю ініціативу уже підтримали США, Великобританія, Туреччина. Сподіваюся, що Індонезія також до неї долучиться і буде активним учасником цієї платформи”, — зазначив народний депутат Мустафа Джемілєв.

Він нагадав, що 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН засудила окупацію Криму. Мустафа Джемілєв подякував, парламентаріям Індонезії, яка була серед 100 країн, що підтримала резолюцію ООН щодо Криму та підтримує територіальну цілісність нашої держави.

Зазначимо, що у МЗС напрацьовують ідею створення експертного офісу “Кримської платформи”.