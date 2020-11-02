Украина призвала Индонезию присоединиться к "Крымской платформе"

"Ежегодно ООН принимает резолюции с требованиями соблюдать права человека на оккупированных территориях, но Россия продолжает оккупацию. Наша борьба будет продолжаться, но мы хотим освобождения своей территории мирным дипломатическим путем. Министерство иностранных дел Украины создало Крымскую платформу, которая будет заниматься вопросом деоккупации Крыма. Эту инициативу уже поддержали США, Великобритания, Турция. Надеюсь, что Индонезия также к ней присоединится и будет активным участником этой платформы", - отметил народный депутат Мустафа Джемилев.

Он напомнил, что 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН осудила оккупацию Крыма. Мустафа Джемилев поблагодарил, парламентариев Индонезии, которая была среди 100 стран, поддержавших резолюцию ООН по Крыму и поддерживает территориальную целостность нашего государства.

Отметим, что в МИД нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".