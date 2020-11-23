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Україна запросила Кіпр взяти участь у діяльності “Кримської платформи”

Україна запросила Кіпр взяти участь у діяльності “Кримської платформи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Республіки Кіпр в Україні Луїсом Телемаху запросила кіпрську сторону взяти участь у діяльності ініціативи “Кримської платформи”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

“Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Кіпром суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів як на двосторонньому рівні, так і в рамках ООН та ЄС при ухваленні відповідних резолюцій та рішень. Еміне Джапарова поінформувала про останній розвиток подій в Криму та запросила кіпрську сторону взяти участь у діяльності ініціативи „Кримської платформи“. У відповідь посол запевнив, що кіпрська сторона продовжує неухильно дотримуватися позиції щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова”, — йдеться у повідомленні.

Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої взаємодії у рамках міжнародних конвенцій та ініціатив стосовно гендерної рівності, протидії насильству проти жінок та збереження світової культурної спадщини. Окрім того, вони позитивно відзначили спільні зусилля з метою пожвавлення політичного діалогу між двома країнами.

“Проведення ближчим часом двосторонніх політичних консультацій між МЗС України та Республіки Кіпр дозволить обговорити широкий спектр питань щодо перспектив подальшого розвитку українсько-кіпрських відносин та спільної взаємодії у рамках міжнародних організацій”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова закликала бельгійську сторону підтримати “Кримську платформу”.

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