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Украина пригласила Кипр принять участие в деятельности "Крымской платформы"

Украина пригласила Кипр принять участие в деятельности "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время встречи с послом Республики Кипр в Украине Луисом Телемаху пригласила кипрскую сторону принять участие в деятельности инициативы "Крымской платформы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и ЕС при принятии соответствующих резолюций и решений. Эмине Джапарова проинформировала о последнем развитии событий в Крыму и пригласила кипрскую сторону принять участие в деятельности инициативы "Крымской платформы". В ответ посол заверил, что кипрская сторона продолжает неуклонно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации украинского полуострова", - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных конвенций и инициатив по гендерному равенству, противодействию насилию против женщин и сохранению мирового культурного наследия. Кроме того, они положительно отметили совместные усилия с целью оживления политического диалога между двумя странами.

"Проведение в ближайшее время двусторонних политических консультаций между МИД Украины и Республики Кипр позволит обсудить широкий спектр вопросов относительно перспектив дальнейшего развития украинского-кипрских отношений и совместного взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова призвала бельгийскую сторону поддержать "Крымскую платформу".

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