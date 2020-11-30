Турция будет надежным партнером “Крымской платформы” — Кулеба

“В 2014 году, когда Крым был незаконно оккупирован и началась война на Донбассе, для урегулирования ситуации на Донбассе был создан Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа. Но никакого международного механизма для работы с Крымом создано не было. Поэтому мы исправляем эту ошибку. И я не сомневаюсь, что Турция будет надежным партнером в этом деле”, — заявил Кулеба.

По его словам, цель работы “Крымской платформы” проста — это уход России с оккупированных нею территорий и восстановление украинского суверенитета.

“Мы благодарны Турции за постоянную и твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за готовность президента Эрдогана взаимодействовать с украинским президентом в решении вопросов, связанных с этой ситуацией, этим конфликтом, в частности, когда речь идет о судьбе крымских татар, живущих в условиях российской оккупации в Крыму”, — добавил глава МИД Украины.

Напомним, Украина пригласила принять участие в работе “Крымской платформы” Кипр, Бельгию и Черногорию.