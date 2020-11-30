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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 16989 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 31488 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 51126 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 75244 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105897 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110508 просмотра

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Турция будет надежным партнером “Крымской платформы” — Кулеба

Турция будет надежным партнером “Крымской платформы” — Кулеба

Киев  •  УНН

 • 13552 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Турция будет надежным партнером Украины в международном координационном механизме “Крымская платформа”. Об этом в интервью изданию Anadolu сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“В 2014 году, когда Крым был незаконно оккупирован и началась война на Донбассе, для урегулирования ситуации на Донбассе был создан Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа. Но никакого международного механизма для работы с Крымом создано не было. Поэтому мы исправляем эту ошибку. И я не сомневаюсь, что Турция будет надежным партнером в этом деле”, — заявил Кулеба.

По его словам, цель работы “Крымской платформы” проста — это уход России с оккупированных нею территорий и восстановление украинского суверенитета.

“Мы благодарны Турции за постоянную и твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за готовность президента Эрдогана взаимодействовать с украинским президентом в решении вопросов, связанных с этой ситуацией, этим конфликтом, в частности, когда речь идет о судьбе крымских татар, живущих в условиях российской оккупации в Крыму”, — добавил глава МИД Украины.

Напомним, Украина пригласила принять участие в работе “Крымской платформы” Кипр, Бельгию и Черногорию.

Украинские Национальные Новости

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