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Помпео заявив главі МЗС Туреччини, що російські С-400 несуть загрозу персоналу США

Київ • УНН

 • 12253 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео заявив міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, що придбані Анкарою у Москви зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400 загрожують безпеці американського персоналу, і закликав до вирішення даного питання. Про це повідомив у четвер заступник керівника пресслужби Держдепартаменту Кейл Браун, пише УНН.

Помпео заявив главі МЗС Туреччини, що російські С-400 несуть загрозу персоналу США

Як говориться в поширеній ним письмовій заяві, телефонна розмова між главами зовнішньополітичних відомств США та Туреччини відбулася раніше на поточному тижні. Ця бесіда пройшла в зв’язку з рішенням США ввести відносно Туреччини односторонні санкції за придбання ЗРС С-400, уточнив Браун.

“Держсекретар Помпео ясно дав зрозуміти міністру закордонних справ Чавушоглу, що придбання системи С-400 загрожує безпеці американського персоналу і військових технологій, а також дає Росії доступ до турецьких збройних сил і оборонної промисловості”, — зазначив Браун. За його словами, Помпео закликав свого турецького колегу “вирішити питання з С-400 таким чином, який відповідає історії співпраці оборонних секторів (двох країн), що нараховує десятиліття”. Крім того, держсекретар США висловився за те, щоб Туреччина як член НАТО підтвердила зобов’язання закуповувати зброю і військову техніку, що має оперативну сумісність з системами альянсу.

При цьому Помпео стверджував, що мета застосованих Вашингтоном проти Анкари обмежувальних заходів полягає в тому, щоб не допустити отримання Росією “істотних доходів” і впливу внаслідок поставок своєї зброї за кордон, що мова не йде про підрив військового потенціалу Туреччини або її бойової готовності.

Рестрикції були введені в рамках прийнятого в США в 2017 році закону “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA). Цей нормативно-правовий акт загрожує застосуванням санкцій щодо держав, які купують у Росії великі системи озброєнь і військової техніки.

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