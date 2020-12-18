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Помпео заявил главе МИД Турции, что российские С-400 несут угрозу персоналу США

Киев • УНН

 • 12252 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, что приобретенные Анкарой у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 угрожают безопасности американского персонала, и призвал к решению данного вопроса. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун, пишет УНН.

Помпео заявил главе МИД Турции, что российские С-400 несут угрозу персоналу США

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств США и Турции состоялся ранее на текущей неделе. Эта беседа прошла в связи с решением США ввести в отношении Турции односторонние санкции за приобретение ЗРС С-400, уточнил Браун.

“Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что приобретение системы С-400 угрожает безопасности американского персонала и военных технологий, а также дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности”, — отметил Браун. По его словам, Помпео призвал своего турецкого коллегу “решить вопрос с С-400 таким образом, который соответствует истории сотрудничества оборонных секторов (двух стран), насчитывающей десятилетия”. Кроме того, госсекретарь США высказался за то, чтобы Турция как член НАТО подтвердила обязательство закупать оружие и военную технику, имеющие оперативную совместимость с системами альянса.

При этом Помпео утверждал, что цель примененных Вашингтоном против Анкары ограничительных мер заключается в том, чтобы не допустить получения Россией “существенных доходов” и влияния вследствие поставок своего оружия за рубеж, что речь не идет о подрыве военного потенциала Турции или ее боевой готовности.

Рестрикции были введены в рамках принятого в США в 2017 году закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA). Данный нормативно-правовой акт угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России крупные системы вооружений и военной техники.

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