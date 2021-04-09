Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Цитата:
"Президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку. Глава держави зустрінеться з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також повідомляється, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
Окрім того, під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Додамо, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24" підтвердив, що незабаром у Володимира Зеленського заплановано кілька міжнародних візитів, серед них і Франція.
"Так, дійсно плануються візити, декілька міжнародних візитів планується у найближчий час", - сказав Тимошенко.
Доповнення
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що після зупинок у Катарі, на передовій на Донбасі, а незабаром і в Туреччині, Президент Володимир Зеленський направляється в Париж, на зустріч зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.