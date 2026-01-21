путін постійно говорить про Україну - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін постійно говорить про Україну, передає УНН.

Я добре знаю путіна, я з ним багато говорив про Україну. Це буквально зіниця його ока, він постійно говорить про Україну. Він на Україну не напав би, якби адміністрація була іншою... Я вже рік працюю над вирішенням війни в Україні. Мені зателефонував путін, ми говорили про Вірменію, Азербайджан і сказав: "Я не вірю, що тобі вдалося врегулювати цей конфлікт. Я працював 10 років, а ти це зробив буквально за день"