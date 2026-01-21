путін постійно говорить про Україну - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що володимир путін постійно говорить про Україну та вважає її "зіницею свого ока". Трамп також стверджує, що путін не напав би на Україну за іншої адміністрації.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін постійно говорить про Україну, передає УНН.
Деталі
Я добре знаю путіна, я з ним багато говорив про Україну. Це буквально зіниця його ока, він постійно говорить про Україну. Він на Україну не напав би, якби адміністрація була іншою... Я вже рік працюю над вирішенням війни в Україні. Мені зателефонував путін, ми говорили про Вірменію, Азербайджан і сказав: "Я не вірю, що тобі вдалося врегулювати цей конфлікт. Я працював 10 років, а ти це зробив буквально за день"
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку.