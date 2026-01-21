путін постійно говорить про Україну - Трамп

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:30 • 536 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 10621 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 18159 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 14585 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 17676 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 36724 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 55941 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48312 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 79645 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41131 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW21 січня, 05:15 • 5756 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 20784 перегляди
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22 • 3890 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 18887 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 11914 перегляди
Публікації
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 10627 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 11951 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 18164 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 44040 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 79646 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Тіна Кароль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 11951 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 20812 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 21967 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 27941 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 28689 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

путін постійно говорить про Україну - Трамп

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Дональд Трамп заявив, що володимир путін постійно говорить про Україну та вважає її "зіницею свого ока". Трамп також стверджує, що путін не напав би на Україну за іншої адміністрації.

путін постійно говорить про Україну - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін постійно говорить про Україну, передає УНН.

Деталі

Я добре знаю путіна, я з ним багато говорив про Україну. Це буквально зіниця його ока, він постійно говорить про Україну. Він на Україну не напав би, якби адміністрація була іншою... Я вже рік працюю над вирішенням війни в Україні. Мені зателефонував путін, ми говорили про Вірменію, Азербайджан і сказав: "Я не вірю, що тобі вдалося врегулювати цей конфлікт. Я працював 10 років, а ти це зробив буквально за день"

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан
Європа
Україна