путин постоянно говорит об Украине - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что владимир путин постоянно говорит об Украине и считает ее "зеницей своего ока". Трамп также утверждает, что путин не напал бы на Украину при другой администрации.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин постоянно говорит об Украине, передает УНН.
Подробности
Я хорошо знаю путина, я с ним много говорил об Украине. Это буквально зеница его ока, он постоянно говорит об Украине. Он на Украину не напал бы, если бы администрация была другой... Я уже год работаю над разрешением войны в Украине. Мне позвонил путин, мы говорили об Армении, Азербайджане и сказал: "Я не верю, что тебе удалось урегулировать этот конфликт. Я работал 10 лет, а ты это сделал буквально за день"
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не движется в правильном направлении.