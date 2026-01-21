путин постоянно говорит об Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин постоянно говорит об Украине, передает УНН.

Я хорошо знаю путина, я с ним много говорил об Украине. Это буквально зеница его ока, он постоянно говорит об Украине. Он на Украину не напал бы, если бы администрация была другой... Я уже год работаю над разрешением войны в Украине. Мне позвонил путин, мы говорили об Армении, Азербайджане и сказал: "Я не верю, что тебе удалось урегулировать этот конфликт. Я работал 10 лет, а ты это сделал буквально за день"