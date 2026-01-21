$43.180.08
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
путин постоянно говорит об Украине - Трамп

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Дональд Трамп заявил, что владимир путин постоянно говорит об Украине и считает ее "зеницей своего ока". Трамп также утверждает, что путин не напал бы на Украину при другой администрации.

путин постоянно говорит об Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин постоянно говорит об Украине, передает УНН.

Подробности

Я хорошо знаю путина, я с ним много говорил об Украине. Это буквально зеница его ока, он постоянно говорит об Украине. Он на Украину не напал бы, если бы администрация была другой... Я уже год работаю над разрешением войны в Украине. Мне позвонил путин, мы говорили об Армении, Азербайджане и сказал: "Я не верю, что тебе удалось урегулировать этот конфликт. Я работал 10 лет, а ты это сделал буквально за день"

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не движется в правильном направлении.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Европа
Украина