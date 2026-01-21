Трамп у Давосі заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
12:43 • 8936 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 16926 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 13838 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 17028 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 36351 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 55696 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48146 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 79076 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41072 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64904 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 20227 перегляди
Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW21 січня, 05:15 • 4704 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 19890 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 18215 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 10544 перегляди
Публікації
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 8936 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 10706 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 16926 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 43549 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 79076 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Тіна Кароль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 10709 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 20007 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 21719 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 27698 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 28447 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Трамп у Давосі заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Президент США Дональд Трамп на ВЕФ-2026 у Давосі висловив думку, що Європа рухається не в правильному напрямку. Він повторив критику, яку висловлював раніше.

Трамп у Давосі заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку. Про це він сказав під час виступу на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Я люблю Європу і хочу бачити, як вона рухається в правильному напрямку, але вона рухається не в правильному напрямку

- сказав Трамп.

Деталі

Як вказує CNN, розпочавши виступ, Трамп "практично відразу ж обрушився з різкою критикою на Європу", заявивши в переповненій залі, повній європейських чиновників, що частини їхнього континенту "навіть не впізнані".

"Ми можемо сперечатися про це, але сперечатися немає про що. Друзі повертаються з різних місць - я не хочу нікого ображати - і кажуть: "Я цього не впізнаю", - сказав Трамп. - І це не в позитивному сенсі. Це в дуже негативному сенсі".

Це, зауважує CNN, було різке повідомлення від президента США, який "вже завів американо-європейські зв'язки в кризову зону своїми амбіціями анексувати Гренландію".

Президент США, зазначає AP, повторив критику, яку він висловив щодо Європи у своєму зверненні до Організації Об'єднаних Націй минулого року, та останні заяви своєї адміністрації щодо національної безпеки.

Трамп, згадавши "зростаючі державні витрати, неконтрольовану масову міграцію та нескінченний імпорт з-за кордону", заявив, що імміграційна та економічна політика Європи призвели до катастрофічних наслідків, на відміну від того, що він назвав "економічним дивом" у Сполучених Штатах.

Трамп прибув до Швейцарії із затримкою через несправність літака: уже вирушив до Давоса21.01.26, 15:00 • 1136 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки