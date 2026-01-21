Трамп у Давосі заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку. Про це він сказав під час виступу на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Я люблю Європу і хочу бачити, як вона рухається в правильному напрямку, але вона рухається не в правильному напрямку - сказав Трамп.

Деталі

Як вказує CNN, розпочавши виступ, Трамп "практично відразу ж обрушився з різкою критикою на Європу", заявивши в переповненій залі, повній європейських чиновників, що частини їхнього континенту "навіть не впізнані".

"Ми можемо сперечатися про це, але сперечатися немає про що. Друзі повертаються з різних місць - я не хочу нікого ображати - і кажуть: "Я цього не впізнаю", - сказав Трамп. - І це не в позитивному сенсі. Це в дуже негативному сенсі".

Це, зауважує CNN, було різке повідомлення від президента США, який "вже завів американо-європейські зв'язки в кризову зону своїми амбіціями анексувати Гренландію".

Президент США, зазначає AP, повторив критику, яку він висловив щодо Європи у своєму зверненні до Організації Об'єднаних Націй минулого року, та останні заяви своєї адміністрації щодо національної безпеки.

Трамп, згадавши "зростаючі державні витрати, неконтрольовану масову міграцію та нескінченний імпорт з-за кордону", заявив, що імміграційна та економічна політика Європи призвели до катастрофічних наслідків, на відміну від того, що він назвав "економічним дивом" у Сполучених Штатах.

Трамп прибув до Швейцарії із затримкою через несправність літака: уже вирушив до Давоса