Трамп у Давосі заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп на ВЕФ-2026 у Давосі висловив думку, що Європа рухається не в правильному напрямку. Він повторив критику, яку висловлював раніше.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку. Про це він сказав під час виступу на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.
Я люблю Європу і хочу бачити, як вона рухається в правильному напрямку, але вона рухається не в правильному напрямку
Деталі
Як вказує CNN, розпочавши виступ, Трамп "практично відразу ж обрушився з різкою критикою на Європу", заявивши в переповненій залі, повній європейських чиновників, що частини їхнього континенту "навіть не впізнані".
"Ми можемо сперечатися про це, але сперечатися немає про що. Друзі повертаються з різних місць - я не хочу нікого ображати - і кажуть: "Я цього не впізнаю", - сказав Трамп. - І це не в позитивному сенсі. Це в дуже негативному сенсі".
Це, зауважує CNN, було різке повідомлення від президента США, який "вже завів американо-європейські зв'язки в кризову зону своїми амбіціями анексувати Гренландію".
Президент США, зазначає AP, повторив критику, яку він висловив щодо Європи у своєму зверненні до Організації Об'єднаних Націй минулого року, та останні заяви своєї адміністрації щодо національної безпеки.
Трамп, згадавши "зростаючі державні витрати, неконтрольовану масову міграцію та нескінченний імпорт з-за кордону", заявив, що імміграційна та економічна політика Європи призвели до катастрофічних наслідків, на відміну від того, що він назвав "економічним дивом" у Сполучених Штатах.
