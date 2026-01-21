Трамп в Давосе заявил, что Европа не движется в правильном направлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не движется в правильном направлении. Об этом он сказал во время выступления на ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.

Я люблю Европу и хочу видеть, как она движется в правильном направлении, но она движется не в правильном направлении - сказал Трамп.

Подробности

Как указывает CNN, начав выступление, Трамп "практически сразу же обрушился с резкой критикой на Европу", заявив в переполненном зале, полном европейских чиновников, что части их континента "даже не узнаны".

"Мы можем спорить об этом, но спорить не о чем. Друзья возвращаются из разных мест - я не хочу никого обижать - и говорят: "Я этого не узнаю", - сказал Трамп. - И это не в позитивном смысле. Это в очень негативном смысле".

Это, отмечает CNN, было резкое сообщение от президента США, который "уже завел американо-европейские связи в кризисную зону своими амбициями аннексировать Гренландию".

Президент США, отмечает AP, повторил критику, которую он высказал в отношении Европы в своем обращении к Организации Объединенных Наций в прошлом году, и последние заявления своей администрации относительно национальной безопасности.

Трамп, упомянув "растущие государственные расходы, неконтролируемую массовую миграцию и бесконечный импорт из-за рубежа", заявил, что иммиграционная и экономическая политика Европы привели к катастрофическим последствиям, в отличие от того, что он назвал "экономическим чудом" в Соединенных Штатах.

