12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
20 января, 13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
публикации
Эксклюзивы
12:43
10:55
Трамп в Давосе заявил, что Европа не движется в правильном направлении

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Президент США Дональд Трамп на ВЭФ-2026 в Давосе выразил мнение, что Европа движется не в правильном направлении. Он повторил критику, которую высказывал ранее.

Трамп в Давосе заявил, что Европа не движется в правильном направлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не движется в правильном направлении. Об этом он сказал во время выступления на ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.

Я люблю Европу и хочу видеть, как она движется в правильном направлении, но она движется не в правильном направлении

- сказал Трамп.

Подробности

Как указывает CNN, начав выступление, Трамп "практически сразу же обрушился с резкой критикой на Европу", заявив в переполненном зале, полном европейских чиновников, что части их континента "даже не узнаны".

"Мы можем спорить об этом, но спорить не о чем. Друзья возвращаются из разных мест - я не хочу никого обижать - и говорят: "Я этого не узнаю", - сказал Трамп. - И это не в позитивном смысле. Это в очень негативном смысле".

Это, отмечает CNN, было резкое сообщение от президента США, который "уже завел американо-европейские связи в кризисную зону своими амбициями аннексировать Гренландию".

Президент США, отмечает AP, повторил критику, которую он высказал в отношении Европы в своем обращении к Организации Объединенных Наций в прошлом году, и последние заявления своей администрации относительно национальной безопасности.

Трамп, упомянув "растущие государственные расходы, неконтролируемую массовую миграцию и бесконечный импорт из-за рубежа", заявил, что иммиграционная и экономическая политика Европы привели к катастрофическим последствиям, в отличие от того, что он назвал "экономическим чудом" в Соединенных Штатах.

Трамп прибыл в Швейцарию с задержкой из-за неисправности самолета: уже отправился в Давос21.01.26, 15:00

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты