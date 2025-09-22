$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
путін готовий дотримуватися Договору щодо озброєнь ще рік, але висуває умову США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 186 перегляди

володимир путін заявив про готовність росії ще рік дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого завершується 5 лютого 2026 року. Цей крок має на меті зберегти статус-кво, але лише за умови, що США не порушуватимуть баланс сил.

путін готовий дотримуватися Договору щодо озброєнь ще рік, але висуває умову США - ЗМІ

російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії ще протягом року дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Про це він сказав під час наради з членами Ради безпеки рф, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Як заявив глава кремля, цей крок має на меті "зберегти нинішній статус-кво", аби уникнути нової гонки стратегічних озброєнь і зберегти "прийнятний рівень передбачуваності та стриманості". 

Водночас путін наголосив, що росія нібито готова до такого "самообмеження", але лише за умови, що США не вживатимуть дій, які можуть порушити баланс сил. Він доручив російським відомствам уважно стежити за ядерною політикою Вашингтона.

Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі21.09.25, 05:19 • 5652 перегляди

Путін підкреслив, що ДСНО протягом 15 років відігравав ключову роль у підтриманні глобальної стабільності. Якщо ж договір втратить чинність, це означатиме "зникнення останнього міжнародного механізму контролю над ракетно-ядерними потенціалами".

Договір був підписаний у 2010 році президентами США і росії Бараком Обамою та дмитром медведєвим, а згодом продовжений до 2026 року. Документ обмежує арсенали сторін 1550 боєзарядами і певними типами ракет. Однак у 2023 році москва фактично вийшла з угоди, заявивши про "порушення з боку США" та "зміну умов безпеки" після початку повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін провів оперативну нараду з членами Радбезу рф і заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни заявили, що кремлівські інсайдери свідчать, що путін залишається відданим стратегії війни на виснаження проти України та Заходу. 

Степан Гафтко

