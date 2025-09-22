путін готовий дотримуватися Договору щодо озброєнь ще рік, але висуває умову США - ЗМІ
Київ • УНН
володимир путін заявив про готовність росії ще рік дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого завершується 5 лютого 2026 року. Цей крок має на меті зберегти статус-кво, але лише за умови, що США не порушуватимуть баланс сил.
російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії ще протягом року дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Про це він сказав під час наради з членами Ради безпеки рф, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Як заявив глава кремля, цей крок має на меті "зберегти нинішній статус-кво", аби уникнути нової гонки стратегічних озброєнь і зберегти "прийнятний рівень передбачуваності та стриманості".
Водночас путін наголосив, що росія нібито готова до такого "самообмеження", але лише за умови, що США не вживатимуть дій, які можуть порушити баланс сил. Він доручив російським відомствам уважно стежити за ядерною політикою Вашингтона.
Путін підкреслив, що ДСНО протягом 15 років відігравав ключову роль у підтриманні глобальної стабільності. Якщо ж договір втратить чинність, це означатиме "зникнення останнього міжнародного механізму контролю над ракетно-ядерними потенціалами".
Договір був підписаний у 2010 році президентами США і росії Бараком Обамою та дмитром медведєвим, а згодом продовжений до 2026 року. Документ обмежує арсенали сторін 1550 боєзарядами і певними типами ракет. Однак у 2023 році москва фактично вийшла з угоди, заявивши про "порушення з боку США" та "зміну умов безпеки" після початку повномасштабної війни проти України.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін провів оперативну нараду з членами Радбезу рф і заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.
Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни заявили, що кремлівські інсайдери свідчать, що путін залишається відданим стратегії війни на виснаження проти України та Заходу.