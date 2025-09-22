путін готовий дотримуватися Договору щодо озброєнь ще рік, але висуває умову США - ЗМІ

володимир путін заявив про готовність росії ще рік дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого завершується 5 лютого 2026 року. Цей крок має на меті зберегти статус-кво, але лише за умови, що США не порушуватимуть баланс сил.