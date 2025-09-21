$41.250.00
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід

Київ • УНН

 • 22 перегляди

кремлівські інсайдери свідчать, що путін залишається відданим стратегії війни на виснаження проти України та Заходу. Він вважає, що військова ескалація змусить Україну до мирних переговорів на його умовах.

ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід

Заяви кремлівських інсайдерів продовжують свідчити про те, що російський диктатор володимир путін залишається відданим своїй стратегії, згідно з якою російські війська зможуть виграти війну на виснаження проти України та Заходу, і що Заходу досі не вдалося переконати путіна переглянути свою стратегію. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на матеріал видання Bloomberg, яке напередодні з посиланням на неназвані джерела у кремлі повідомило, що путін дійшов висновку, що військова ескалація – це найкращий спосіб для росії змусити Україну до мирних переговорів на його умовах.

путін оцінює, що президент США Дональд Трамп навряд чи "багато зробить" для зміцнення оборони України, а американсько-російські переговори на Алясці 15 серпня 2025 року переконали путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні у війну в Україні. Джерела заявили, що путін має намір продовжувати брати участь у будь-якому двосторонньому діалозі зі Сполученими Штатами, але продовжуватиме діяти в напрямку, який він вважає інтересами росії. Джерела заявили, що путін має намір продовжувати атакувати енергетичну мережу України та іншу критично важливу інфраструктуру

- зазначається у статті.

путін не прагне миру та переоцінив свої сили, війна прискорює занепад росії - керівник британської розвідки 19.09.25, 15:58 • 3474 перегляди

На думку експертів, заяви джерел свідчать про те, що нещодавні зусилля США щодо посередництва в мирному врегулюванні війни в Україні не вплинули на розрахунки путіна, і що путін, як і раніше, відданий ідеї військової перемоги над Україною.

Нещодавні дії путіна, включаючи рішення про передислокацію більшої кількості сил до Донецької області та нещодавнє вторгнення росії у повітряний простір країн-членів НАТО, ще більше підкреслюють його відданість як продовженню військової агресії проти України, так і майбутній військовій агресії проти країн-членів НАТО

- розцінюють в ISW.

Там припускають, що путін, ймовірно, дозволив цим кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Bloomberg і прагне таким чином використати тертя між європейськими та американськими чиновниками, підкріпити ширший російський наратив про те, що перемога росії в Україні неминуча, та створити страх в українському суспільстві напередодні зими 2025-2026 років.

"кремль міцно контролює російський інформаційний простір і має значний вплив на більшість російських чиновників та інсайдерів, що свідчить про те, що путін, можливо, організував або принаймні схвалив витік інформації з кремлівських джерел до західного видання", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За інформацією джерел Bloomberg, російський диктатор володимир путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України.

Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі21.09.25, 05:19 • 900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

