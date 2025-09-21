ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід
Київ • УНН
кремлівські інсайдери свідчать, що путін залишається відданим стратегії війни на виснаження проти України та Заходу. Він вважає, що військова ескалація змусить Україну до мирних переговорів на його умовах.
Заяви кремлівських інсайдерів продовжують свідчити про те, що російський диктатор володимир путін залишається відданим своїй стратегії, згідно з якою російські війська зможуть виграти війну на виснаження проти України та Заходу, і що Заходу досі не вдалося переконати путіна переглянути свою стратегію. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують на матеріал видання Bloomberg, яке напередодні з посиланням на неназвані джерела у кремлі повідомило, що путін дійшов висновку, що військова ескалація – це найкращий спосіб для росії змусити Україну до мирних переговорів на його умовах.
путін оцінює, що президент США Дональд Трамп навряд чи "багато зробить" для зміцнення оборони України, а американсько-російські переговори на Алясці 15 серпня 2025 року переконали путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні у війну в Україні. Джерела заявили, що путін має намір продовжувати брати участь у будь-якому двосторонньому діалозі зі Сполученими Штатами, але продовжуватиме діяти в напрямку, який він вважає інтересами росії. Джерела заявили, що путін має намір продовжувати атакувати енергетичну мережу України та іншу критично важливу інфраструктуру
путін не прагне миру та переоцінив свої сили, війна прискорює занепад росії - керівник британської розвідки 19.09.25, 15:58 • 3474 перегляди
На думку експертів, заяви джерел свідчать про те, що нещодавні зусилля США щодо посередництва в мирному врегулюванні війни в Україні не вплинули на розрахунки путіна, і що путін, як і раніше, відданий ідеї військової перемоги над Україною.
Нещодавні дії путіна, включаючи рішення про передислокацію більшої кількості сил до Донецької області та нещодавнє вторгнення росії у повітряний простір країн-членів НАТО, ще більше підкреслюють його відданість як продовженню військової агресії проти України, так і майбутній військовій агресії проти країн-членів НАТО
Там припускають, що путін, ймовірно, дозволив цим кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Bloomberg і прагне таким чином використати тертя між європейськими та американськими чиновниками, підкріпити ширший російський наратив про те, що перемога росії в Україні неминуча, та створити страх в українському суспільстві напередодні зими 2025-2026 років.
"кремль міцно контролює російський інформаційний простір і має значний вплив на більшість російських чиновників та інсайдерів, що свідчить про те, що путін, можливо, організував або принаймні схвалив витік інформації з кремлівських джерел до західного видання", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
За інформацією джерел Bloomberg, російський диктатор володимир путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України.
Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі21.09.25, 05:19 • 900 переглядiв