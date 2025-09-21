ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад

$41.250.00
Эксклюзив
05:00 • 552 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 17875 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 35174 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 50457 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 65602 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 57078 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 53581 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 47142 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 59258 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 73271 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Более четверти ВВП на безопасность и оборону: Марченко на неформальной встрече Совета ЕС рассказал о бюджете-202620 сентября, 20:25 • 3352 просмотра
Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ20 сентября, 22:22 • 4862 просмотра
Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией23:20 • 13015 просмотра
Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадрыVideo23:52 • 7336 просмотра
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад04:19 • 2842 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
05:00 • 552 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 17209 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 50449 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 65598 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 67261 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Сергей Лысак
Александр Вучич
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Германия
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 59257 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 67261 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 31011 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 32712 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 34922 просмотра
Х-101
МиГ-31
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад

Киев • УНН

 • 2864 просмотра

Кремлевские инсайдеры свидетельствуют, что Путин остается приверженным стратегии войны на истощение против Украины и Запада. Он считает, что военная эскалация заставит Украину пойти на мирные переговоры на его условиях.

ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад

Заявления кремлевских инсайдеров продолжают свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин остается приверженным своей стратегии, согласно которой российские войска смогут выиграть войну на истощение против Украины и Запада, и что Западу до сих пор не удалось убедить Путина пересмотреть свою стратегию. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на материал издания Bloomberg, которое накануне со ссылкой на неназванные источники в Кремле сообщило, что Путин пришел к выводу, что военная эскалация – это лучший способ для России принудить Украину к мирным переговорам на его условиях.

Путин оценивает, что президент США Дональд Трамп вряд ли "много сделает" для укрепления обороны Украины, а американо-российские переговоры на Аляске 15 августа 2025 года убедили Путина, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в войну в Украине. Источники заявили, что Путин намерен продолжать участвовать в любом двустороннем диалоге с Соединенными Штатами, но будет продолжать действовать в направлении, которое он считает интересами России. Источники заявили, что Путин намерен продолжать атаковать энергетическую сеть Украины и другую критически важную инфраструктуру

- отмечается в статье.

путин не стремится к миру и переоценил свои силы, война ускоряет упадок россии - руководитель британской разведки19.09.25, 15:58 • 3514 просмотров

По мнению экспертов, заявления источников свидетельствуют о том, что недавние усилия США по посредничеству в мирном урегулировании войны в Украине не повлияли на расчеты Путина, и что Путин по-прежнему привержен идее военной победы над Украиной.

Недавние действия Путина, включая решение о передислокации большего количества сил в Донецкую область и недавнее вторжение России в воздушное пространство стран-членов НАТО, еще больше подчеркивают его приверженность как продолжению военной агрессии против Украины, так и будущей военной агрессии против стран-членов НАТО

- расценивают в ISW.

Там предполагают, что Путин, вероятно, позволил этим кремлевским источникам поделиться своей логикой с Bloomberg и стремится таким образом использовать трения между европейскими и американскими чиновниками, подкрепить более широкий российский нарратив о том, что победа России в Украине неизбежна, и создать страх в украинском обществе накануне зимы 2025-2026 годов.

"Кремль крепко контролирует российское информационное пространство и имеет значительное влияние на большинство российских чиновников и инсайдеров, что свидетельствует о том, что Путин, возможно, организовал или по крайней мере одобрил утечку информации из кремлевских источников в западное издание", - резюмируют аналитики.

Напомним

По информации источников Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины.

Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны21.09.25, 05:19 • 1656 просмотров

Вадим Хлюдзинский

