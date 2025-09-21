ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад

Заявления кремлевских инсайдеров продолжают свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин остается приверженным своей стратегии, согласно которой российские войска смогут выиграть войну на истощение против Украины и Запада, и что Западу до сих пор не удалось убедить Путина пересмотреть свою стратегию. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на материал издания Bloomberg, которое накануне со ссылкой на неназванные источники в Кремле сообщило, что Путин пришел к выводу, что военная эскалация – это лучший способ для России принудить Украину к мирным переговорам на его условиях.

Путин оценивает, что президент США Дональд Трамп вряд ли "много сделает" для укрепления обороны Украины, а американо-российские переговоры на Аляске 15 августа 2025 года убедили Путина, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в войну в Украине. Источники заявили, что Путин намерен продолжать участвовать в любом двустороннем диалоге с Соединенными Штатами, но будет продолжать действовать в направлении, которое он считает интересами России. Источники заявили, что Путин намерен продолжать атаковать энергетическую сеть Украины и другую критически важную инфраструктуру - отмечается в статье.

По мнению экспертов, заявления источников свидетельствуют о том, что недавние усилия США по посредничеству в мирном урегулировании войны в Украине не повлияли на расчеты Путина, и что Путин по-прежнему привержен идее военной победы над Украиной.

Недавние действия Путина, включая решение о передислокации большего количества сил в Донецкую область и недавнее вторжение России в воздушное пространство стран-членов НАТО, еще больше подчеркивают его приверженность как продолжению военной агрессии против Украины, так и будущей военной агрессии против стран-членов НАТО - расценивают в ISW.

Там предполагают, что Путин, вероятно, позволил этим кремлевским источникам поделиться своей логикой с Bloomberg и стремится таким образом использовать трения между европейскими и американскими чиновниками, подкрепить более широкий российский нарратив о том, что победа России в Украине неизбежна, и создать страх в украинском обществе накануне зимы 2025-2026 годов.

"Кремль крепко контролирует российское информационное пространство и имеет значительное влияние на большинство российских чиновников и инсайдеров, что свидетельствует о том, что Путин, возможно, организовал или по крайней мере одобрил утечку информации из кремлевских источников в западное издание", - резюмируют аналитики.

Напомним

По информации источников Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины.

