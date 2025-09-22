путин готов соблюдать Договор по вооружениям еще год, но выдвигает условие США - СМИ

владимир путин заявил о готовности россии еще год соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. Этот шаг имеет целью сохранить статус-кво, но только при условии, что США не будут нарушать баланс сил.