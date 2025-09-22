путин готов соблюдать Договор по вооружениям еще год, но выдвигает условие США - СМИ
владимир путин заявил о готовности россии еще год соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. Этот шаг имеет целью сохранить статус-кво, но только при условии, что США не будут нарушать баланс сил.
российский диктатор владимир путин заявил о готовности россии еще в течение года соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он сказал во время совещания с членами Совета безопасности рф, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Как заявил глава кремля, этот шаг имеет целью "сохранить нынешний статус-кво", чтобы избежать новой гонки стратегических вооружений и сохранить "приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности".
В то же время путин подчеркнул, что россия якобы готова к такому "самоограничению", но только при условии, что США не будут предпринимать действий, которые могут нарушить баланс сил. Он поручил российским ведомствам внимательно следить за ядерной политикой Вашингтона.
Путин подчеркнул, что ДСНВ в течение 15 лет играл ключевую роль в поддержании глобальной стабильности. Если же договор утратит силу, это будет означать "исчезновение последнего международного механизма контроля над ракетно-ядерными потенциалами".
Договор был подписан в 2010 году президентами США и россии Бараком Обамой и дмитрием медведевым, а затем продлен до 2026 года. Документ ограничивает арсеналы сторон 1550 боезарядами и определенными типами ракет. Однако в 2023 году москва фактически вышла из соглашения, заявив о "нарушениях со стороны США" и "изменении условий безопасности" после начала полномасштабной войны против Украины.
Напомним
российский диктатор владимир путин провел оперативное совещание с членами Совбеза рф и заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.
Недавно аналитики Института изучения войны заявили, что кремлевские инсайдеры свидетельствуют, что путин остается приверженным стратегии войны на истощение против Украины и Запада.