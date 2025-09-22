$41.250.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

путин готов соблюдать Договор по вооружениям еще год, но выдвигает условие США - СМИ

Киев • УНН

 • 100 просмотра

владимир путин заявил о готовности россии еще год соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. Этот шаг имеет целью сохранить статус-кво, но только при условии, что США не будут нарушать баланс сил.

путин готов соблюдать Договор по вооружениям еще год, но выдвигает условие США - СМИ

российский диктатор владимир путин заявил о готовности россии еще в течение года соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он сказал во время совещания с членами Совета безопасности рф, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Как заявил глава кремля, этот шаг имеет целью "сохранить нынешний статус-кво", чтобы избежать новой гонки стратегических вооружений и сохранить "приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности". 

В то же время путин подчеркнул, что россия якобы готова к такому "самоограничению", но только при условии, что США не будут предпринимать действий, которые могут нарушить баланс сил. Он поручил российским ведомствам внимательно следить за ядерной политикой Вашингтона.

Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны21.09.25, 05:19 • 5646 просмотров

Путин подчеркнул, что ДСНВ в течение 15 лет играл ключевую роль в поддержании глобальной стабильности. Если же договор утратит силу, это будет означать "исчезновение последнего международного механизма контроля над ракетно-ядерными потенциалами".

Договор был подписан в 2010 году президентами США и россии Бараком Обамой и дмитрием медведевым, а затем продлен до 2026 года. Документ ограничивает арсеналы сторон 1550 боезарядами и определенными типами ракет. Однако в 2023 году москва фактически вышла из соглашения, заявив о "нарушениях со стороны США" и "изменении условий безопасности" после начала полномасштабной войны против Украины.

Напомним

российский диктатор владимир путин провел оперативное совещание с членами Совбеза рф и заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.

Недавно аналитики Института изучения войны заявили, что кремлевские инсайдеры свидетельствуют, что путин остается приверженным стратегии войны на истощение против Украины и Запада. 

Степан Гафтко

Владимир Путин
Институт изучения войны
Барак Обама
Соединённые Штаты
Украина