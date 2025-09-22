$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 2214 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
11:25 • 9924 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 24979 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
07:19 • 28550 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 20765 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 32742 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 21940 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 12:26 • 32666 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47349 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
путін пригрозив Заходу силою у відповідь на "нові загрози"

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Диктатор рф володимир путін провів нараду з членами радбезу росії і зробив одразу кілька заяв щодо "нових загроз" для рф та "негайної" відповіді на них.

путін пригрозив Заходу силою у відповідь на "нові загрози"

російський диктатор володимир путін під час оперативної наради з членами Радбезу рф заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

За словами диктатора путіна, стратегічна стабільність у світі "продовжує руйнуватися", а Захід своїми "деструктивними діями" фактично знищив основи діалогу між державами, які володіють ядерною зброєю. путін також виправдав відмову росії від мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності, назвавши це "вимушеним кроком".

путін обіцяє бойовикам по 2 гектари української землі за участь у війні - ЦНС21.09.25, 22:32 • 3654 перегляди

Він підкреслив, що плани кремля з нарощування оборонного потенціалу реалізуються "в повному обсязі та у встановлені строки", а російські сили стримування "надійні та готові до застосування".

Попри агресивну риторику, путін згадав і про "перевагу політико-дипломатичного вирішення", проте вкотре звинуватив Захід у небажанні реагувати на російські ініціативи щодо діалогу, зокрема зі США.

ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід21.09.25, 07:19 • 17275 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Сполучені Штати Америки
Україна