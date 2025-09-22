путін пригрозив Заходу силою у відповідь на "нові загрози"
Київ • УНН
Диктатор рф володимир путін провів нараду з членами радбезу росії і зробив одразу кілька заяв щодо "нових загроз" для рф та "негайної" відповіді на них.
російський диктатор володимир путін під час оперативної наради з членами Радбезу рф заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.
Деталі
За словами диктатора путіна, стратегічна стабільність у світі "продовжує руйнуватися", а Захід своїми "деструктивними діями" фактично знищив основи діалогу між державами, які володіють ядерною зброєю. путін також виправдав відмову росії від мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності, назвавши це "вимушеним кроком".
Він підкреслив, що плани кремля з нарощування оборонного потенціалу реалізуються "в повному обсязі та у встановлені строки", а російські сили стримування "надійні та готові до застосування".
Попри агресивну риторику, путін згадав і про "перевагу політико-дипломатичного вирішення", проте вкотре звинуватив Захід у небажанні реагувати на російські ініціативи щодо діалогу, зокрема зі США.
