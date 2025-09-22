путин пригрозил Западу силой в ответ на "новые угрозы"
Киев • УНН
Диктатор рф владимир путин провел совещание с членами совбеза россии и сделал сразу несколько заявлений относительно "новых угроз" для рф и "немедленного" ответа на них.
российский диктатор владимир путин во время оперативного совещания с членами Совбеза рф заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.
Детали
По словам диктатора путина, стратегическая стабильность в мире "продолжает разрушаться", а Запад своими "деструктивными действиями" фактически уничтожил основы диалога между государствами, обладающими ядерным оружием. путин также оправдал отказ россии от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, назвав это "вынужденным шагом".
путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС21.09.25, 22:32 • 3654 просмотра
Он подчеркнул, что планы кремля по наращиванию оборонного потенциала реализуются "в полном объеме и в установленные сроки", а российские силы сдерживания "надежны и готовы к применению".
Несмотря на агрессивную риторику, путин упомянул и о "преимуществе политико-дипломатического решения", однако в очередной раз обвинил Запад в нежелании реагировать на российские инициативы по диалогу, в частности с США.
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21.09.25, 07:19 • 17277 просмотров