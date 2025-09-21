путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС
Киев • УНН
Российский диктатор владимир путин планирует раздавать боевикам участки украинской земли площадью по два гектара. Это подтверждает колониальный характер войны, поскольку оккупанты отбирают территории у украинцев.
Детали
Оккупанты планируют передавать в собственность захваченные и отобранные у украинцев территории.
Российская война является сугубо колониальной, что подтверждает обещание диктатора владимира путина выдать по 2 гектара нашей земли боевикам
Важно отметить, что ранее российская пропаганда обвиняла в подобных планах Украину, якобы Киев собирался "раздавать донбасские земли солдатам". Однако сейчас кремль сам объявил о реализации таких намерений.
Напомним
В ЦНС ранее сообщали, что российские оккупанты и коллаборационисты активно отбирают жилье у украинцев на захваченных территориях. Россияне набирают "инспекторов" среди местных коллаборационистов, которые будут помогать отбирать имущество у украинцев.
