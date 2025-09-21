путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 13455 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 25665 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 40164 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 43017 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51503 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 75458 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 83692 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62678 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57834 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50793 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Премьер Британии Стармер готовится объявить о признании Палестины: детали21 сентября, 09:59 • 5938 просмотра
Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась21 сентября, 10:11 • 6210 просмотра
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил21 сентября, 10:36 • 12966 просмотра
По линии границы с беларусью какой-либо активности нет - Госпогранслужба21 сентября, 11:10 • 5566 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины15:52 • 19575 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 40164 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 32548 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 75458 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 83692 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 89120 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 70227 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 89120 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 40318 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 40494 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42189 просмотра
путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Российский диктатор владимир путин планирует раздавать боевикам участки украинской земли площадью по два гектара. Это подтверждает колониальный характер войны, поскольку оккупанты отбирают территории у украинцев.

путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС

Российский диктатор владимир путин заявил о намерении раздавать боевикам участки украинской земли площадью по два гектара в качестве награды за участие в войне. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН. 

Детали 

Оккупанты планируют передавать в собственность захваченные и отобранные у украинцев территории.

Российская война является сугубо колониальной, что подтверждает обещание диктатора владимира путина выдать по 2 гектара нашей земли боевикам

- отмечают в ЦНС.

Важно отметить, что ранее российская пропаганда обвиняла в подобных планах Украину, якобы Киев собирался "раздавать донбасские земли солдатам". Однако сейчас кремль сам объявил о реализации таких намерений.

Напомним 

В ЦНС ранее сообщали, что российские оккупанты и коллаборационисты активно отбирают жилье у украинцев на захваченных территориях. Россияне набирают "инспекторов" среди местных коллаборационистов, которые будут помогать отбирать имущество у украинцев.

Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС12.09.25, 04:20 • 38404 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Владимир Путин
Украина