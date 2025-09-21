путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС

Российский диктатор владимир путин заявил о намерении раздавать боевикам участки украинской земли площадью по два гектара в качестве награды за участие в войне. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты планируют передавать в собственность захваченные и отобранные у украинцев территории.

Российская война является сугубо колониальной, что подтверждает обещание диктатора владимира путина выдать по 2 гектара нашей земли боевикам - отмечают в ЦНС.

Важно отметить, что ранее российская пропаганда обвиняла в подобных планах Украину, якобы Киев собирался "раздавать донбасские земли солдатам". Однако сейчас кремль сам объявил о реализации таких намерений.

Напомним

В ЦНС ранее сообщали, что российские оккупанты и коллаборационисты активно отбирают жилье у украинцев на захваченных территориях. Россияне набирают "инспекторов" среди местных коллаборационистов, которые будут помогать отбирать имущество у украинцев.

