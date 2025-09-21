$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 13305 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 25442 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 39942 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 42889 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 52922 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 51430 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 75363 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 83616 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62656 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57813 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
путін обіцяє бойовикам по 2 гектари української землі за участь у війні - ЦНС

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Російський диктатор володимир путін планує роздавати бойовикам ділянки української землі площею по два гектари. Це підтверджує колоніальний характер війни, оскільки окупанти відбирають території в українців.

путін обіцяє бойовикам по 2 гектари української землі за участь у війні - ЦНС

Російський диктатор володимир путін заявив про намір роздавати бойовикам ділянки української землі площею по два гектари як нагороду за участь у війні. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН. 

Деталі 

Окупанти планують передавати у власність захоплені та відібрані в українців території.

Російська війна є суто колоніальною, що підтверджує обіцянка диктатора владіміра путіна видати по 2 гектари нашої землі бойовикам

- наголошують у ЦНС.

Важливо зазначити, що раніше російська пропаганда звинувачувала у подібних планах Україну, нібито Київ збирався "роздавати донбаські землі солдатам". Однак нині кремль сам оголосив про реалізацію таких намірів.

Нагадаємо 

У ЦНС раніше повідомляли, що російські окупанти і колаборанти активно відбирають житло в українців на захоплених територіях. росіяни набирають "інспекторів" серед місцевих колаборантів, які допомагатимуть відбирати майно в українців.

Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12.09.25, 04:20 • 38404 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Володимир Путін
Україна