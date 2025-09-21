путін обіцяє бойовикам по 2 гектари української землі за участь у війні - ЦНС
Київ • УНН
Російський диктатор володимир путін планує роздавати бойовикам ділянки української землі площею по два гектари. Це підтверджує колоніальний характер війни, оскільки окупанти відбирають території в українців.
Російський диктатор володимир путін заявив про намір роздавати бойовикам ділянки української землі площею по два гектари як нагороду за участь у війні. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
Деталі
Окупанти планують передавати у власність захоплені та відібрані в українців території.
Російська війна є суто колоніальною, що підтверджує обіцянка диктатора владіміра путіна видати по 2 гектари нашої землі бойовикам
Важливо зазначити, що раніше російська пропаганда звинувачувала у подібних планах Україну, нібито Київ збирався "роздавати донбаські землі солдатам". Однак нині кремль сам оголосив про реалізацію таких намірів.
Нагадаємо
У ЦНС раніше повідомляли, що російські окупанти і колаборанти активно відбирають житло в українців на захоплених територіях. росіяни набирають "інспекторів" серед місцевих колаборантів, які допомагатимуть відбирати майно в українців.
