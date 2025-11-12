Прикордонники показали знищення 9 укриттів та 4 автівок окупантів на Південно-Слобожанському напрямку
Київ • УНН
Пілоти-аеророзвідники 4-го прикордонного загону знищили дев’ять укриттів і чотири автівки російських загарбників. Операції відбувалися на Південно-Слобожанському напрямку фронту.
Пілоти-аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го прикордонного загону знищили дев’ять укриттів і чотири автівки російських загарбників і виклали відповідне відео у мережі, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що операції відбувалися на Південно-Слобожанському напрямку фронту.
Пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони продовжують працювати на Південно-Слобожанському напрямку, зменшуючи бойовий потенціал ворога. В результаті нічної роботи було знищено 9 укриттів та 4 авто ворога
Нагадаємо
У жовтні оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону нанесли ефектних ударів по логістиці ворога на Північно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео військові виклали у мережі.
