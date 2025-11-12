Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении

Пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что операции проходили на Южно-Слобожанском направлении фронта.

Пилоты-аэроразведчики 4 пограничного отряда ГПСУ в составе Сил обороны продолжают работать на Южно-Слобожанском направлении, уменьшая боевой потенциал врага. В результате ночной работы было уничтожено 9 укрытий и 4 авто врага

Напомним

В октябре операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли эффектные удары по логистике врага на Северо-Слобожанском направлении. Соответствующее видео военные выложили в сети.

