Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении

$41.960.02
48.540.04
ukenru
11 ноября, 19:55 • 12367 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 31467 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 38439 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 57613 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 36437 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 53076 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 43757 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23124 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25006 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26388 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 57617 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 47868 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 53077 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 43758 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 95061 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Пилоты-аэроразведчики 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков. Операции проходили на Южно-Слобожанском направлении фронта.

Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении

Пилоты-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го пограничного отряда уничтожили девять укрытий и четыре автомобиля российских захватчиков и выложили соответствующее видео в сети, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что операции проходили на Южно-Слобожанском направлении фронта.

Пилоты-аэроразведчики 4 пограничного отряда ГПСУ в составе Сил обороны продолжают работать на Южно-Слобожанском направлении, уменьшая боевой потенциал врага. В результате ночной работы было уничтожено 9 укрытий и 4 авто врага

Напомним

В октябре операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли эффектные удары по логистике врага на Северо-Слобожанском направлении. Соответствующее видео военные выложили в сети.

ССО подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 и склада боеприпасов оккупантов в Крыму: показали видео

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины