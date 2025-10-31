Причетний до подій 2 травня 2014 року: ексдепутат Одеської міськради отримав підозру у держзраді та посяганні на цілісність України
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому депутату Одеської міської ради, який був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС) і є причетним до трагічних подій в місті 2 травня 2014 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Як встановило досудове розслідування, депутат займався антиукраїнською діяльністю на замовлення з рф. У березні-квітні 2014 року він отримав від російських кураторів вказівки для дестабілізації ситуації в місті. Також він отримав інформацію про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради.
Зловмисник не лише передавав відповідну інформацію російським кураторам, а й неодноразово публічно виступав із закликами щодо проведення референдуму про "автономію" Одеської області, "необхідність захисту населення Півдня та Південного Сходу України", припинення "дискримінації російської мови" та надання їй особливого статусу".
Колишньому депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Якщо провина затриманого буде доведена в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російська пропаганда активізувала поширення фейків, маніпуляцій і спекуляцій, присвячених трагедії в одеському будинку профспілок 2 травня 2014 року.
У Центрі протидії дезінформації РНБО повідомили, що насправді трагедія стала можливою через російське втручання. Перші загиблі в Одесі були серед українських патріотів, а пожежа в будинку профспілок виникла не через навмисний підпал.