Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему депутату Одесского городского совета, который был руководителем Южного округа Координационного Совета организаций российских соотечественников (КСОРС) и причастен к трагическим событиям в городе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как установило досудебное расследование, депутат занимался антиукраинской деятельностью по заказу из РФ. В марте-апреле 2014 года он получил от российских кураторов указания для дестабилизации ситуации в городе. Также он получил информацию о планах захвата здания Одесского областного совета.

Злоумышленник не только передавал соответствующую информацию российским кураторам, но и неоднократно публично выступал с призывами о проведении референдума об "автономии" Одесской области, "необходимости защиты населения Юга и Юго-Востока Украины", прекращении "дискриминации русского языка" и предоставлении ему "особого статуса".

Бывшему депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российская пропаганда активизировала распространение фейков, манипуляций и спекуляций, посвященных трагедии в одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В Центре противодействия дезинформации СНБО сообщили, что на самом деле трагедия стала возможной из-за российского вмешательства. Первые погибшие в Одессе были среди украинских патриотов, а пожар в доме профсоюзов возник не из-за преднамеренного поджога.