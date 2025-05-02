росіяни поширюють фейки до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року - ЦПД

російська пропаганда активізувала зусилля фейків, маніпуляцій і спекуляцій, присвячених 11 річниці трагедії в одеському будинку профспілок – вона сталась 2 травня 2014 року. Про це повідомив в Telegram Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

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Ворожа пропаганда подає події в Одесі як цілеспрямований підпал "неонацистами-бандерівцями" будинку профспілок, де ховались "російські мешканці міста". Також росіяни розповсюджують брехню про те, що "українські неонацисти" нібито "добивали" людей, які намагались вибратися з палаючої будівлі на Куликовому полі.

Насправді події в Одесі стали можливими завдяки втручанню росіян, заявили в ЦПД. Тоді проросійські активісти, серед яких були і російські громадяни, в тому числі, з території "Придністровської молдовської республіки", напали зі зброєю на проукраїнський мітинг. Перші загиблі були саме з боку українських патріотів.

Пожежа в будинку профспілок виникла не через навмисний підпал, а через використання обома сторонами "коктейлів Молотова". Водночас, українські активісти намагалися загасити пожежу, допомагали "антимайданівцям" вибратися з будівлі та надавали їм іншу допомогу, заявили в ЦПД.

Крім того, тодішній заступник начальника Головного управління МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі фактично співпрацював з проросійськими бойовиками, а після трагедії втік до Придністров’я. Пізніше він отримав російське громадянство.

Також тодішній начальник Головного управління МНС України в Одеській області Володимир Боделан особисто наказав рятувальникам не реагувати на виклики 2 травня. Після трагедії він опинився у тимчасово окупованому Криму, а згодом увійшов до складу колабораційної адміністрації окупованої частини Херсонщини.

Обидва – і Фучеджі, і Боделан – були визнані винними українським судом.

Міф про 2 травня" в Одесі — один із головних інструментів роспропаганди, покликаний спотворити події та виправдати вторгнення в Україну. Він побудований на маніпуляціях, перекручуваннях і відвертій брехні – заявили в ЦПД.

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