россияне распространяют фейки к годовщине трагедии в Одессе 2 мая 2014 года - ЦПД

российская пропаганда активизировала усилия фейков, манипуляций и спекуляций, посвященных 11 годовщине трагедии в одесском доме профсоюзов – она произошла 2 мая 2014 года. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

Вражеская пропаганда подает события в Одессе как целенаправленный поджог "неонацистами-бандеровцами" дома профсоюзов, где прятались "русские жители города". Также россияне распространяют ложь о том, что "украинские неонацисты" якобы "добивали" людей, пытавшихся выбраться из горящего здания на Куликовом поле.

На самом деле события в Одессе стали возможными благодаря вмешательству россиян, заявили в ЦПД. Тогда пророссийские активисты, среди которых были и российские граждане, в том числе, с территории "Приднестровской молдавской республики", напали с оружием на проукраинский митинг. Первые погибшие были именно со стороны украинских патриотов.

Пожар в доме профсоюзов возник не из-за умышленного поджога, а из-за использования обеими сторонами "коктейлей Молотова". В то же время, украинские активисты пытались потушить пожар, помогали "антимайдановцам" выбраться из здания и оказывали им другую помощь, заявили в ЦПД.

Кроме того, тогдашний заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи фактически сотрудничал с пророссийскими боевиками, а после трагедии сбежал в Приднестровье. Позже он получил российское гражданство.

Также тогдашний начальник Главного управления МЧС Украины в Одесской области Владимир Боделан лично приказал спасателям не реагировать на вызовы 2 мая. После трагедии он оказался во временно оккупированном Крыму, а впоследствии вошел в состав коллаборационной администрации оккупированной части Херсонщины.

Оба – и Фучеджи, и Боделан – были признаны виновными украинским судом.

Миф о 2 мая" в Одессе — один из главных инструментов роспропаганды, призванный исказить события и оправдать вторжение в Украину. Он построен на манипуляциях, перекручиваниях и откровенной лжи – заявили в ЦПД.

Пропагандисты рф распространяют очередной фейк о «биолаборатории в Украине» - ЦПД