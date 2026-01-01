Протести в Ірані: кілька людей загинули під час заворушень

Кілька людей загинули під час заворушень в Ірані в четвер, 1 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, кілька людей загинули в результаті зіткнень у четвер вранці між поліцією та протестувальниками на заході Ірану.

Контекст

Протести в Ірані почалися декілька днів тому після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк. Причиною стало те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Вони поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.

Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.

Також іранський президент Масуд Пезешкян призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку країни.

Нагадаємо

Під час протестів на півдні Ірану протестувальники спробували увірватися до будівлі місцевої влади. Було поранено трьох поліцейських і заарештовано чотирьох осіб.