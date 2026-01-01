Протести в Ірані: кілька людей загинули під час заворушень

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 5252 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 9632 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 10739 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 10640 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 83935 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 100795 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38772 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38042 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33572 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27316 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.2м/с
77%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 14817 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 14246 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 57532 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 12319 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo08:12 • 9226 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 8880 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 83957 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 50157 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 86944 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 84908 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 3380 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 19815 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 21564 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 50145 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 21970 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
MIM-104 Patriot

Протести в Ірані: кілька людей загинули під час заворушень

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Кілька людей загинули внаслідок зіткнень між поліцією та протестувальниками на заході Ірану 1 січня. Протести почалися через падіння ріала та інфляцію.

Протести в Ірані: кілька людей загинули під час заворушень

Кілька людей загинули під час заворушень в Ірані в четвер, 1 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, кілька людей загинули в результаті зіткнень у четвер вранці між поліцією та протестувальниками на заході Ірану.

Контекст

Протести в Ірані почалися декілька днів тому після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк. Причиною стало те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Вони поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.

Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.

Також іранський президент Масуд Пезешкян призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку країни.

Нагадаємо

Під час протестів на півдні Ірану протестувальники спробували увірватися до будівлі місцевої влади. Було поранено трьох поліцейських і заарештовано чотирьох осіб.

Євген Устименко

Новини Світу
Сутички
Масуд Пезешкіян
Reuters
Тегеран
Іран