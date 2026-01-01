Протесты в Иране: несколько человек погибли во время беспорядков

$42.350.03
13:04 • 5324 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 9712 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 10770 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 10670 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 84018 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 100875 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38786 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38052 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33576 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27318 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 14817 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 14246 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 57534 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 12319 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo08:12 • 9226 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 8922 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 84018 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 50188 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 86963 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 84926 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сумская область
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 3422 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 19838 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 21587 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 50192 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 21988 просмотра
Протесты в Иране: несколько человек погибли во время беспорядков

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Несколько человек погибли в результате столкновений между полицией и протестующими на западе Ирана 1 января. Протесты начались из-за падения риала и инфляции.

Протесты в Иране: несколько человек погибли во время беспорядков

Несколько человек погибли во время беспорядков в Иране в четверг, 1 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным местных СМИ, несколько человек погибли в результате столкновений в четверг утром между полицией и протестующими на западе Ирана.

Контекст

Протесты в Иране начались несколько дней назад после того, как владельцы магазинов на Большом базаре в Тегеране устроили забастовку. Причиной стало то, что риал достиг рекордно низкого курса по отношению к доллару США на открытом рынке. Они распространились в такие города, как Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Исфахан, Керманшах, Шираз и Йезд. Полиция применяла слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов.

В то же время правительство Ирана заявило, что "признает протесты" и будет выслушивать людей "с терпением, даже если столкнется с резкими высказываниями". Президент Масуд Пезешкян поручил министру внутренних дел страны провести переговоры с представителями протестующих.

Также иранский президент Масуд Пезешкян назначил Абдольнасера Хеммати новым руководителем Центрального банка страны.

Напомним

Во время протестов на юге Ирана протестующие попытались ворваться в здание местных властей. Были ранены трое полицейских и арестованы четыре человека.

Евгений Устименко

Новости Мира
Столкновения
Масуд Пезешкиан
Reuters
Тегеран
Иран