Протесты в Иране: несколько человек погибли во время беспорядков

Несколько человек погибли во время беспорядков в Иране в четверг, 1 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным местных СМИ, несколько человек погибли в результате столкновений в четверг утром между полицией и протестующими на западе Ирана.

Контекст

Протесты в Иране начались несколько дней назад после того, как владельцы магазинов на Большом базаре в Тегеране устроили забастовку. Причиной стало то, что риал достиг рекордно низкого курса по отношению к доллару США на открытом рынке. Они распространились в такие города, как Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Исфахан, Керманшах, Шираз и Йезд. Полиция применяла слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов.

В то же время правительство Ирана заявило, что "признает протесты" и будет выслушивать людей "с терпением, даже если столкнется с резкими высказываниями". Президент Масуд Пезешкян поручил министру внутренних дел страны провести переговоры с представителями протестующих.

Также иранский президент Масуд Пезешкян назначил Абдольнасера Хеммати новым руководителем Центрального банка страны.

Напомним

Во время протестов на юге Ирана протестующие попытались ворваться в здание местных властей. Были ранены трое полицейских и арестованы четыре человека.