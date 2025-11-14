Проросійські хакери атакували урядові ресурси Данії напередодні виборів – ЦПД
Київ • УНН
Проросійська хакерська група NoName057(16) взяла на себе відповідальність за DDoS-атаки на цифрові сервіси Данії 13 листопада, включаючи урядові установи та оборонні підприємства. Ці атаки, що відбулися напередодні муніципальних виборів, мали на меті блокувати доступ до сайтів та впливати на політичний процес.
13 листопада деякі цифрові сервіси Данії, включно з сайтами урядових установ та оборонних підприємств, стали тимчасово недоступними через масштабні DDoS-атаки. Данська влада спільно з військовою розвідкою продовжує моніторинг ситуації, щоб запобігти подальшим інцидентам. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
У соціальних мережах проросійська хакерська група NoName057(16) заявила про свою причетність.
Ми атакували ресурси державних установ і компаній Данії
Офіційно виконавець не підтверджений, але методи атак відповідають стилю діяльності цієї групи, яка вже діяла проти інституцій у Фінляндії, Німеччині та інших країнах. Їхня мета – блокувати доступ до сайтів, створювати інформаційний шум та впливати на політичний процес, зокрема перед муніципальними виборами.
Данія є одним із найпослідовніших партнерів України, надаючи військову, фінансову та гуманітарну підтримку у 2022–2025 роках. Через це країна регулярно стає мішенню проросійських кібератак.
