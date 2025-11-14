Пророссийские хакеры атаковали правительственные ресурсы Дании накануне выборов – ЦПД

$42.060.03
48.880.23
ukenru
18:09 • 4988 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 12663 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 15973 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 15111 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 14859 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 14317 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 29950 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 24475 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48673 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30724 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 30802 просмотра
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствийPhoto14 ноября, 10:19 • 21337 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей14 ноября, 11:47 • 14022 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 21377 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 11174 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 29965 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 24484 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 21408 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48678 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 278215 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Блогеры
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Париж
Государственная граница Украины
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 3552 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 29965 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 11200 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 30827 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 28239 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Старлинк
Фильм

Пророссийские хакеры атаковали правительственные ресурсы Дании накануне выборов – ЦПД

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Пророссийская хакерская группа NoName057(16) взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на цифровые сервисы Дании 13 ноября, включая правительственные учреждения и оборонные предприятия. Эти атаки, произошедшие накануне муниципальных выборов, имели целью блокировать доступ к сайтам и влиять на политический процесс.

Пророссийские хакеры атаковали правительственные ресурсы Дании накануне выборов – ЦПД

13 ноября некоторые цифровые сервисы Дании, включая сайты правительственных учреждений и оборонных предприятий, стали временно недоступными из-за масштабных DDoS-атак. Датские власти совместно с военной разведкой продолжают мониторинг ситуации, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Подробности

В социальных сетях пророссийская хакерская группа NoName057(16) заявила о своей причастности.

Мы атаковали ресурсы государственных учреждений и компаний Дании

– заявили хакеры.

В россии хотят передать работу "белых хакеров" под контроль фсб - СВР31.10.25, 09:07 • 2920 просмотров

Официально исполнитель не подтвержден, но методы атак соответствуют стилю деятельности этой группы, которая уже действовала против институтов в Финляндии, Германии и других странах. Их цель – блокировать доступ к сайтам, создавать информационный шум и влиять на политический процесс, в частности перед муниципальными выборами.

Дания является одним из самых последовательных партнеров Украины, оказывая военную, финансовую и гуманитарную поддержку в 2022–2025 годах. Из-за этого страна регулярно становится мишенью пророссийских кибератак.

российские хакеры атаковали военные базы Британии и похитили конфиденциальные данные20.10.25, 02:29 • 3326 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Финляндия
Дания
Великобритания
Германия
Украина