Пророссийские хакеры атаковали правительственные ресурсы Дании накануне выборов – ЦПД
Киев • УНН
Пророссийская хакерская группа NoName057(16) взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на цифровые сервисы Дании 13 ноября, включая правительственные учреждения и оборонные предприятия. Эти атаки, произошедшие накануне муниципальных выборов, имели целью блокировать доступ к сайтам и влиять на политический процесс.
13 ноября некоторые цифровые сервисы Дании, включая сайты правительственных учреждений и оборонных предприятий, стали временно недоступными из-за масштабных DDoS-атак. Датские власти совместно с военной разведкой продолжают мониторинг ситуации, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Подробности
В социальных сетях пророссийская хакерская группа NoName057(16) заявила о своей причастности.
Мы атаковали ресурсы государственных учреждений и компаний Дании
Официально исполнитель не подтвержден, но методы атак соответствуют стилю деятельности этой группы, которая уже действовала против институтов в Финляндии, Германии и других странах. Их цель – блокировать доступ к сайтам, создавать информационный шум и влиять на политический процесс, в частности перед муниципальными выборами.
Дания является одним из самых последовательных партнеров Украины, оказывая военную, финансовую и гуманитарную поддержку в 2022–2025 годах. Из-за этого страна регулярно становится мишенью пророссийских кибератак.
