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Прокремлівські боти на X роками поширювали дезінформацію про кандидатів у президенти США - дослідження

Прокремлівські боти на X роками поширювали дезінформацію про кандидатів у президенти США - дослідження

Київ • УНН

 • 11934 перегляди

Дослідники виявили сотні проросійських ботів на X, які роками поширювали дезінформацію про вибори в США. Деякі акаунти уникали виявлення протягом 15 років, ретвітячи контент за секунди після публікації.

Дезінформацію про вибори в США поширюють сотні проросійських ботів на платформі X. Дослідницька група, назвала їх "сплячими агентами" за те, що вони роками ухилялися від виявлення, пише УНН із посиланням на AFP.

Дослідницька група American Sunlight Project (ASP) виявила, що сотні явно проросійських ботів поширюють дезінформацію про вибори в США і посилюють неправдиві наративи про кандидатів.

ASP проаналізував майже 1200 акаунтів, зокрема понад 100 мільйонів постів, включаючи кремлівську пропаганду, контент прореспубліканського кандидата Дональда Трампа та дезінформацію про кампанію Гарріса.

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Акаунти, деякі з яких уникали виявлення і модерації на сайті протягом 15 років, ретвітнули такий контент за лічені секунди після його публікації, що свідчить про активність ботів, йдеться у звіті групи, який вона надала AFP перед його оприлюдненням.

Ми не здивувалися, виявивши ще одну проросійську бот-мережу, але були шоковані, коли дізналися, що деякі акаунти в мережі "сплячих агентів" були активні більше десяти років

- сказала Ніна Янкович, співзасновник і виконавчий директор групи, в інтерв'ю AFP.

Доповнення

OpenAI бачить дедалі ширше використання своїх моделей штучного інтелекту для впливу на вибори.

Кіберзлочинці дедалі частіше використовують інструменти штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, для підтримки своєї шкідливої діяльності, такої як створення і налагодження шкідливого ПЗ, а також створення фейкового контенту для веб-сайтів і платформ соціальних мереж.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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