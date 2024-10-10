Прокремлевские боты на X годами распространяли дезинформацию о кандидатах в президенты США - исследование

ukenru
Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  4193 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  106965 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  118114 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
  •  141108 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  123930 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  115646 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112033 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  129618 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
8 октября 2024, 12:55  •  129708 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  128363 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига заручается поддержкой Хорватии для Украины на пути в ЕС и НАТО

Сибига заручается поддержкой Хорватии для Украины на пути в ЕС и НАТО

  •  54627 просмотра
В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах оккупантов

В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах оккупантов

  •  86984 просмотра
В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина

В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина

  •  51314 просмотра
Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

  •  28464 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  80396 просмотра
публикации
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

  •  141108 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  118746 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  137686 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  170714 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  158534 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  80396 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  102849 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  107542 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  114863 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  119254 просмотра
Актуальное
Прокремлевские боты на X годами распространяли дезинформацию о кандидатах в президенты США - исследование

Прокремлевские боты на X годами распространяли дезинформацию о кандидатах в президенты США - исследование

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 07:38  •  3467 просмотра

Read in English

Исследователи обнаружили сотни пророссийских ботов на X, которые годами распространяли дезинформацию о выборах в США. Некоторые аккаунты избегали обнаружения в течение 15 лет, ретвитя контент через секунды после публикации.

Дезинформацию о выборах в США распространяют сотни пророссийских ботов на платформе X. Исследовательская группа, назвала их «спящими агентами» за то, что они годами уклонялись от обнаружения, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Исследовательская группа American Sunlight Project (ASP) обнаружила, что сотни явно пророссийских ботов распространяют дезинформацию о выборах в США и усиливают ложные нарративы о кандидатах.

ASP проанализировал почти 1200 аккаунтов, в том числе более 100 миллионов постов, включая кремлевскую пропаганду, контент прореспубликанского кандидата Дональда Трампа и дезинформацию о кампании Харриса.

США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ16 февраля 2024, 03:09 • 32638 просмотров

Аккаунты, некоторые из которых избегали обнаружения и модерации на сайте в течение 15 лет, ретвитнули такой контент за считанные секунды после его публикации, что свидетельствует об активности ботов, говорится в отчете группы, который она предоставила AFP перед его обнародованием.

Мы не удивились, обнаружив еще одну пророссийскую бот-сеть, но были шокированы, когда узнали, что некоторые аккаунты в сети «спящих агентов» были активны более десяти лет

- сказала Нина Янкович, соучредитель и исполнительный директор группы, в интервью AFP.

Дополнение

OpenAI видит все более широкое использование своих моделей искусственного интеллекта для влияния на выборы.

Киберпреступники все чаще используют инструменты искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, для поддержки своей вредоносной деятельности, такой как создание и отладка вредоносного ПО, а также создание фейкового контента для веб-сайтов и платформ социальных сетей.

Напомним,

Белый дом предостерег путина от вмешательства в американские выборы.

Оставили россиян без скабеевой: украинские хакеры выключили телеканалы "россия 1" и "россия 24"7 октября 2024, 10:34 • 11277 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
openaiOpenAI
chatgptЧатГПТ
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты