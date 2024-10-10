Прокремлевские боты на X годами распространяли дезинформацию о кандидатах в президенты США - исследование

Дезинформацию о выборах в США распространяют сотни пророссийских ботов на платформе X. Исследовательская группа, назвала их «спящими агентами» за то, что они годами уклонялись от обнаружения, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Исследовательская группа American Sunlight Project (ASP) обнаружила, что сотни явно пророссийских ботов распространяют дезинформацию о выборах в США и усиливают ложные нарративы о кандидатах.

ASP проанализировал почти 1200 аккаунтов, в том числе более 100 миллионов постов, включая кремлевскую пропаганду, контент прореспубликанского кандидата Дональда Трампа и дезинформацию о кампании Харриса.

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Аккаунты, некоторые из которых избегали обнаружения и модерации на сайте в течение 15 лет, ретвитнули такой контент за считанные секунды после его публикации, что свидетельствует об активности ботов, говорится в отчете группы, который она предоставила AFP перед его обнародованием.

Мы не удивились, обнаружив еще одну пророссийскую бот-сеть, но были шокированы, когда узнали, что некоторые аккаунты в сети «спящих агентов» были активны более десяти лет - сказала Нина Янкович, соучредитель и исполнительный директор группы, в интервью AFP.

Дополнение

OpenAI видит все более широкое использование своих моделей искусственного интеллекта для влияния на выборы.

Киберпреступники все чаще используют инструменты искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, для поддержки своей вредоносной деятельности, такой как создание и отладка вредоносного ПО, а также создание фейкового контента для веб-сайтов и платформ социальных сетей.

Напомним,

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