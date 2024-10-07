Украинские хакеры "поздравили" путина с днем рождения осуществив масштабную атаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Об этом УНН рассказали собственные источники.

Детали

С самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "россия 1", „россия 24", „россия культура", ртр „планета" и более 20 других. По нашей информации, на болотах не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное.

Работники компании жалуются, что "уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии".

Ответственность взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF", которая уже неоднократно мощно била по рф.

Напомним,

В прошлом месяце, хакеры ГУР совершили атаку на АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". Украинским хакерам удалось нарушить работу сайтов, интернет-банкинга и мобильных приложений, сроки восстановления неизвестны.