Залишили росіян без скабєєвої: українські хакери вимкнули телеканали "росія 1" і "росія 24"
Київ • УНН
Хакерська група "Sudo rm-RF" здійснила масштабну атаку на всеросійську державну телерадіокомпанію. Припинено онлайн-мовлення основних пропагандистських телеканалів, знищено інформацію на серверах.
Українські хакери "привітали" путіна з днем народження здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Про це УНН розповіли власні джерела.
Деталі
З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "росія 1", "росія 24", "росія культура", ртр "планета" та більш ніж 20 інших. За нашою інформацією, на болотах не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне.
Працівники компанії скиглять, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".
Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF", яке вже неодноразово потужно било по рф.
Нагадаємо
Минулого місяця, хакери ГУР здійснили атаку на АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк". Українським хакера вдалось порушити роботу сайтів, інтернет-банкінгу та мобільних додатків, терміни відновлення невідомі.