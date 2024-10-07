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Залишили росіян без скабєєвої: українські хакери вимкнули телеканали "росія 1" і "росія 24"

Київ • УНН

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Хакерська група "Sudo rm-RF" здійснила масштабну атаку на всеросійську державну телерадіокомпанію. Припинено онлайн-мовлення основних пропагандистських телеканалів, знищено інформацію на серверах.

Українські хакери "привітали" путіна з днем народження здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Про це УНН розповіли власні джерела.

Деталі

З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "росія 1", "росія 24", "росія культура", ртр "планета" та більш ніж 20 інших. За нашою інформацією, на болотах не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне. 

Працівники компанії скиглять, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".  

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF", яке вже неодноразово потужно било по рф. 

Нагадаємо

Минулого місяця, хакери ГУР здійснили атаку на АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк". Українським хакера вдалось порушити роботу сайтів, інтернет-банкінгу та мобільних додатків, терміни відновлення невідомі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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