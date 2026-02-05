$43.170.02
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
10:18 • 15560 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 39132 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 22096 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 22812 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 19558 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13413 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13598 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19685 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30769 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
“Про завершення війни не домовилися”: Зеленський анонсував новий раунд переговорів найближчим часом

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Україна, США та росія домовилися про новий раунд переговорів після зустрічей в Абу-Дабі. Зеленський заявив, що деталі не розкривають через чутливість інформації.

“Про завершення війни не домовилися”: Зеленський анонсував новий раунд переговорів найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорні делегації України, США та росії під час зустрічей в Абу-Дабі домовилися про проведення наступного раунду переговорів найближчим часом. Про це Глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві 5 лютого, передає УНН

Відповідаючи на запитання про підсумки переговорів, Зеленський зауважив, що в момент його відповіді пролунала повітряна тривога, і це, за його словами, свідчить про відсутність домовленостей щодо завершення війни.

"Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це нам з вами зрозуміло", – сказав Президент.

Він додав, що щодо продовження переговорів сторони погодили: "Буде наступна зустріч найближчим часом". 

За його словами, під час переговорів говорили про все, однак деталі наразі не розкривають через чутливість інформації.

Президент також уточнив, що учасники переговорів планують приїхати та доповісти йому детально, після чого він комунікуватиме з суспільством, маючи повне розуміння поточної позиції.

"Важливо, що процес йде, хочеться швидших результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни", – резюмував Глава держави. 

Зеленський гостро відреагував на “сигнали” москви щодо окупованих територій05.02.26, 15:56 • 484 перегляди

Нагадаємо

Як повідомила журналістам речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників, черговий етап переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі завершився.

Доповнення

Раніше посланець президента США Стів Віткофф, який бере участь у переговорах, анонсував продовження переговорів, які розпочалися в Абу-Дабі за участю України, США та рф, вказавши, що "найближчими тижнями очікується додатковий прогрес".

Також Віткофф повідомив, що делегації США, України та росії, які зібралися на мирні переговори в Абу-Дабі, домовилися про обмін 314 полоненими - уперше за п'ять місяців.

Олександра Василенко

