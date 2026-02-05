“Про завершення війни не домовилися”: Зеленський анонсував новий раунд переговорів найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорні делегації України, США та росії під час зустрічей в Абу-Дабі домовилися про проведення наступного раунду переговорів найближчим часом. Про це Глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві 5 лютого, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про підсумки переговорів, Зеленський зауважив, що в момент його відповіді пролунала повітряна тривога, і це, за його словами, свідчить про відсутність домовленостей щодо завершення війни.

"Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це нам з вами зрозуміло", – сказав Президент.

Він додав, що щодо продовження переговорів сторони погодили: "Буде наступна зустріч найближчим часом".

За його словами, під час переговорів говорили про все, однак деталі наразі не розкривають через чутливість інформації.

Президент також уточнив, що учасники переговорів планують приїхати та доповісти йому детально, після чого він комунікуватиме з суспільством, маючи повне розуміння поточної позиції.

"Важливо, що процес йде, хочеться швидших результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни", – резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Як повідомила журналістам речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників, черговий етап переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі завершився.

Доповнення

Раніше посланець президента США Стів Віткофф, який бере участь у переговорах, анонсував продовження переговорів, які розпочалися в Абу-Дабі за участю України, США та рф, вказавши, що "найближчими тижнями очікується додатковий прогрес".

Також Віткофф повідомив, що делегації США, України та росії, які зібралися на мирні переговори в Абу-Дабі, домовилися про обмін 314 полоненими - уперше за п'ять місяців.