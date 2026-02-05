"О завершении войны не договорились": Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 3986 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 15611 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 39205 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 22136 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 22846 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 19571 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13427 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13601 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19687 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30775 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.5м/с
84%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 19535 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 24938 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 26026 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 24735 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 16102 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 39199 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 58177 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 88167 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 88193 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 126761 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 4506 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 11733 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 32396 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 19082 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 18705 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Старлинк

"О завершении войны не договорились": Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Украина, США и россия договорились о новом раунде переговоров после встреч в Абу-Даби. Зеленский заявил, что детали не раскрываются из-за чувствительности информации.

"О завершении войны не договорились": Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорные делегации Украины, США и России во время встреч в Абу-Даби договорились о проведении следующего раунда переговоров в ближайшее время. Об этом Глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве 5 февраля, передает УНН

Отвечая на вопрос об итогах переговоров, Зеленский отметил, что в момент его ответа прозвучала воздушная тревога, и это, по его словам, свидетельствует об отсутствии договоренностей о завершении войны.

"Раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам с вами понятно", – сказал Президент.

Он добавил, что относительно продолжения переговоров стороны согласовали: "Будет следующая встреча в ближайшее время". 

По его словам, во время переговоров говорили обо всем, однако детали пока не раскрывают из-за чувствительности информации.

Президент также уточнил, что участники переговоров планируют приехать и доложить ему детально, после чего он будет коммуницировать с обществом, имея полное понимание текущей позиции.

"Важно, что процесс идет, хочется более быстрых результатов. Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны", – резюмировал Глава государства. 

Зеленский остро отреагировал на "сигналы" москвы относительно оккупированных территорий05.02.26, 15:56 • 526 просмотров

Напомним

Как сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков, очередной этап переговоров с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился.

Дополнение

Ранее посланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, анонсировал продолжение переговоров, которые начались в Абу-Даби с участием Украины, США и РФ, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

Также Уиткофф сообщил, что делегации США, Украины и России, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Воздушная тревога
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Абу-Даби
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев