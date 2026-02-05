"О завершении войны не договорились": Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорные делегации Украины, США и России во время встреч в Абу-Даби договорились о проведении следующего раунда переговоров в ближайшее время. Об этом Глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве 5 февраля, передает УНН.

Отвечая на вопрос об итогах переговоров, Зеленский отметил, что в момент его ответа прозвучала воздушная тревога, и это, по его словам, свидетельствует об отсутствии договоренностей о завершении войны.

"Раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам с вами понятно", – сказал Президент.

Он добавил, что относительно продолжения переговоров стороны согласовали: "Будет следующая встреча в ближайшее время".

По его словам, во время переговоров говорили обо всем, однако детали пока не раскрывают из-за чувствительности информации.

Президент также уточнил, что участники переговоров планируют приехать и доложить ему детально, после чего он будет коммуницировать с обществом, имея полное понимание текущей позиции.

"Важно, что процесс идет, хочется более быстрых результатов. Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны", – резюмировал Глава государства.

Напомним

Как сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков, очередной этап переговоров с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился.

Дополнение

Ранее посланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, анонсировал продолжение переговоров, которые начались в Абу-Даби с участием Украины, США и РФ, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

Также Уиткофф сообщил, что делегации США, Украины и России, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев.