Зеленский остро отреагировал на "сигналы" москвы относительно оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском 5 февраля прокомментировал сообщения о якобы новом требовании россии в рамках переговорного процесса: чтобы другие страны признали временно оккупированный Донбасс российским как один из "сигналов" для завершения войны. Об этом сообщает УНН.

Зеленский подчеркнул, что "все не будут это признавать", а ключевые решения и документы по государству подписывает исключительно президент Украины.

Есть президент Украины, который подписывает документы. Территории - наши, несмотря на то, что их статус - временно оккупированные

По его словам, даже гипотетическое признание со стороны отдельных государств не будет иметь никаких правовых последствий для Украины.

Президент также заявил, что не знает, кто именно распространяет подобные "сигналы", и подчеркнул: ни одно иностранное государство или лидер не имеет полномочий принимать решения за Украину относительно ее территорий.

Наши территории - это наше. Независимо от того, что они имеют временный статус оккупации