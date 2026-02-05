$43.170.02
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
10:18 • 14776 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 37837 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 21458 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 22289 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 19320 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13234 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13540 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19641 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30680 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Зеленский остро отреагировал на "сигналы" москвы относительно оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Украинский лидер подчеркнул, что переговоры продолжатся в ближайшее время, а требования рф относительно международного признания оккупированных территорий он отверг, подчеркнув: статус оккупации временный, территории остаются украинскими.

Зеленский остро отреагировал на "сигналы" москвы относительно оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском 5 февраля прокомментировал сообщения о якобы новом требовании россии в рамках переговорного процесса: чтобы другие страны признали временно оккупированный Донбасс российским как один из "сигналов" для завершения войны. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Зеленский подчеркнул, что "все не будут это признавать", а ключевые решения и документы по государству подписывает исключительно президент Украины.

Есть президент Украины, который подписывает документы. Территории - наши, несмотря на то, что их статус - временно оккупированные

- сказал Зеленский.

По его словам, даже гипотетическое признание со стороны отдельных государств не будет иметь никаких правовых последствий для Украины.

Президент также заявил, что не знает, кто именно распространяет подобные "сигналы", и подчеркнул: ни одно иностранное государство или лидер не имеет полномочий принимать решения за Украину относительно ее территорий.

Наши территории - это наше. Независимо от того, что они имеют временный статус оккупации

- подчеркнул он.

В свою очередь Туск во время пресс-конференции отметил, что Польша не будет признавать Донбасс российским.

Напомним

4-5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров с участием команд Украины, США и рф. Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. После завершения раунда украинская сторона готовит доклад президенту.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Рустем Умеров
Абу-Даби
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша