Зеленський гостро відреагував на “сигнали” москви щодо окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 5 лютого прокоментував повідомлення про нібито нову вимогу росії в межах переговорного процесу: щоб інші країни визнали тимчасово окупований Донбас російським як один із "сигналів" для завершення війни. Про це повідомляє УНН.

Зеленський наголосив, що "всі не будуть це визнавати", а ключові рішення й документи щодо держави підписує виключно президент України.

Є президент України, який підписує документи. Території - наші, попри те, що їхній статус - тимчасово окуповані

За його словами, навіть гіпотетичне визнання з боку окремих держав не матиме жодних правових наслідків для України.

Президент також заявив, що не знає, хто саме поширює подібні "сигнали", і підкреслив: жодна іноземна держава чи лідер не має повноважень ухвалювати рішення за Україну щодо її територій.

Наші території - це наше. Незалежно від того, що вони мають тимчасовий статус окупації