Зеленський гостро відреагував на “сигнали” москви щодо окупованих територій
Київ • УНН
Український лідер підкреслив, що переговори продовжаться найближчим часом, а вимоги рф щодо міжнародного визнання окупованих територій він відкинув, наголосивши: статус окупації тимчасовий, території залишаються українськими.
Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 5 лютого прокоментував повідомлення про нібито нову вимогу росії в межах переговорного процесу: щоб інші країни визнали тимчасово окупований Донбас російським як один із "сигналів" для завершення війни. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зеленський наголосив, що "всі не будуть це визнавати", а ключові рішення й документи щодо держави підписує виключно президент України.
Є президент України, який підписує документи. Території - наші, попри те, що їхній статус - тимчасово окуповані
За його словами, навіть гіпотетичне визнання з боку окремих держав не матиме жодних правових наслідків для України.
Президент також заявив, що не знає, хто саме поширює подібні "сигнали", і підкреслив: жодна іноземна держава чи лідер не має повноважень ухвалювати рішення за Україну щодо її територій.
Наші території - це наше. Незалежно від того, що вони мають тимчасовий статус окупації
Своєю чергою Туск під час пресконференції зазначив, що Польща не визнаватиме Донбас російським.
Нагадаємо
4-5 лютого в Абу-Дабі відбувся другий раунд тристоронніх переговорів за участі команд України, США та рф. Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Після завершення раунду українська сторона готує доповідь президентові.