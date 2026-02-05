$43.170.02
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Зеленський гостро відреагував на “сигнали” москви щодо окупованих територій

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Український лідер підкреслив, що переговори продовжаться найближчим часом, а вимоги рф щодо міжнародного визнання окупованих територій він відкинув, наголосивши: статус окупації тимчасовий, території залишаються українськими.

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 5 лютого прокоментував повідомлення про нібито нову вимогу росії в межах переговорного процесу: щоб інші країни визнали тимчасово окупований Донбас російським як один із "сигналів" для завершення війни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що "всі не будуть це визнавати", а ключові рішення й документи щодо держави підписує виключно президент України.

Є президент України, який підписує документи. Території - наші, попри те, що їхній статус - тимчасово окуповані

- сказав Зеленський.

За його словами, навіть гіпотетичне визнання з боку окремих держав не матиме жодних правових наслідків для України.

Президент також заявив, що не знає, хто саме поширює подібні "сигнали", і підкреслив: жодна іноземна держава чи лідер не має повноважень ухвалювати рішення за Україну щодо її територій.

Наші території - це наше. Незалежно від того, що вони мають тимчасовий статус окупації

- наголосив він.

Своєю чергою Туск під час пресконференції зазначив, що Польща не визнаватиме Донбас російським.

Нагадаємо

4-5 лютого в Абу-Дабі відбувся другий раунд тристоронніх переговорів за участі команд України, США та рф. Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Після завершення раунду українська сторона готує доповідь президентові.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Рустем Умєров
Абу-Дабі
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща