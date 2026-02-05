Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися

Черговий етап переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі завершився, повідомила журналістам речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників, пише УНН.

Деталі

Переговори завершилися, повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Доповнення

Раніше посланець президента США Стів Віткофф, який бере участь у переговорах, анонсував продовження переговорів, які розпочалися в Абу-Дабі за участю України, США та рф, вказавши, що "найближчими тижнями очікується додатковий прогрес".

Також Віткофф повідомив, що делегації США, України та росії, які зібралися на мирні переговори в Абу-Дабі, домовилися про обмін 314 полоненими - уперше за п'ять місяців.