Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились

Очередной этап переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби завершился, сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.

Детали

Переговоры завершились, сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

Дополнение

Ранее посланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, анонсировал продолжение переговоров, начавшихся в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

Также Уиткофф сообщил, что делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными – впервые за пять месяцев.