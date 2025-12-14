Президент Зеленський про 20-пунктний мирний план: "Припинення вогню змінить безпекову ситуацію на землі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт у Берліні може вплинути на безпекову ситуацію в Україні, зокрема через обговорення рамкового 20-пунктного плану, який передбачає припинення вогню. Водночас Київ наполягає на юридично зобов’язуючих гарантіях безпеки, щоб запобігти повторенню війни. Про це Зеленський повідомив під час розмови з журналістами, передає УНН.

Деталі

Передусім, саміт в Берліні важливий. Ми зустрічаємось і з американцями, і з європейцями. Це формат цього союзу, він для нас важливий. Повірте, ми багато всього зробили для того, щоб ці сторони всі разом зустрічались і сьогодні ці зустрічі в Берліні. Сьогодні і завтра - сказав Володимир Зеленський

Під час візиту Зеленського у Берліні встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху

Також, він наголосив, що на зустрічах у Берліні розглядається рамковий мирний план.

Ми розглядаємо 20-ти пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить, безумовно, безпекову ситуацію на землі - зазначив президент.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна прагне не просто припинення вогню, а гарантій, які унеможливлять повторну агресію росії.

"Ми сьогодні говоримо не про чесність, а про силу. І, на жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що, якщо говорити про чесність і про цінності, про увагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені. І з самого початку, ще понад 10 років назад, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулось, це було тільки в словах" - підкреслив Володимир Зеленський

А, також, додав: "На сьогодні ми хочемо неповторення війни після припинення вогню. І тому юридично зобов'язуюча гарантія - обов'язкові не Будапештський меморандум, а юридично зобов'язуючі гарантії. У випадку зі Сполученими Штатами Америки ми такі консультації і проводимо", - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що для України принципово важливо, аби майбутні гарантії безпеки мали підтримку Конгресу США.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не задовольнить усіх, оскільки містить компроміси. Він наголосив на важливості справедливості для України та дієвості плану, щоб уникнути нової агресії росії.