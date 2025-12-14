Президент Зеленський про 20-пунктний мирний план: "Припинення вогню змінить безпекову ситуацію на землі"

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 2194 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 7586 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 30763 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 55241 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 39366 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 38758 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31717 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19826 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18834 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16503 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
93%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога14 грудня, 04:44 • 7824 перегляди
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 7254 перегляди
армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ14 грудня, 05:46 • 4344 перегляди
У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14 грудня, 06:30 • 3540 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 8830 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 36955 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 42975 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 42180 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 51918 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 75970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білорусь
Литва
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 20232 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 22400 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 27327 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 61768 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 42246 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

Президент Зеленський про 20-пунктний мирний план: "Припинення вогню змінить безпекову ситуацію на землі"

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Зеленський заявив, що саміт у Берліні обговорює 20-пунктний план, що передбачає припинення вогню, та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України. Київ прагне уникнути повторення війни, наполягаючи на підтримці гарантій Конгресом США.

Президент Зеленський про 20-пунктний мирний план: "Припинення вогню змінить безпекову ситуацію на землі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт у Берліні може вплинути на безпекову ситуацію в Україні, зокрема через обговорення рамкового 20-пунктного плану, який передбачає припинення вогню. Водночас Київ наполягає на юридично зобов’язуючих гарантіях безпеки, щоб запобігти повторенню війни. Про це Зеленський повідомив під час розмови з журналістами, передає УНН.

Деталі

Передусім, саміт в Берліні важливий. Ми зустрічаємось і з американцями, і з європейцями. Це формат цього союзу, він для нас важливий. Повірте, ми багато всього зробили для того, щоб ці сторони всі разом зустрічались і сьогодні ці зустрічі в Берліні. Сьогодні і завтра

- сказав Володимир Зеленський

Під час візиту Зеленського у Берліні встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху14.12.25, 15:20 • 772 перегляди

Також, він наголосив, що на зустрічах у Берліні розглядається рамковий мирний план.

Ми розглядаємо 20-ти пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить, безумовно, безпекову ситуацію на землі

- зазначив президент.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна прагне не просто припинення вогню, а гарантій, які унеможливлять повторну агресію росії.

"Ми сьогодні говоримо не про чесність, а про силу. І, на жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що, якщо говорити про чесність і про цінності, про увагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені. І з самого початку, ще понад 10 років назад, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулось, це було тільки в словах" - підкреслив Володимир Зеленський

А, також, додав: "На сьогодні ми хочемо неповторення війни після припинення вогню. І тому юридично зобов'язуюча гарантія - обов'язкові не Будапештський меморандум, а юридично зобов'язуючі гарантії. У випадку зі Сполученими Штатами Америки ми такі консультації і проводимо", - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що для України принципово важливо, аби майбутні гарантії безпеки мали підтримку Конгресу США.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не задовольнить усіх, оскільки містить компроміси. Він наголосив на важливості справедливості для України та дієвості плану, щоб уникнути нової агресії росії.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Конгрес США
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін