Эксклюзив
12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Президент Зеленский о мирном плане из 20 пунктов: "Прекращение огня изменит ситуацию с безопасностью на земле"

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Зеленский заявил, что саммит в Берлине обсуждает план из 20 пунктов, предусматривающий прекращение огня и юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины. Киев стремится избежать повторения войны, настаивая на поддержке гарантий Конгрессом США.

Президент Зеленский о мирном плане из 20 пунктов: "Прекращение огня изменит ситуацию с безопасностью на земле"

Президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в Берлине может повлиять на ситуацию с безопасностью в Украине, в частности, через обсуждение рамочного 20-пунктного плана, предусматривающего прекращение огня. В то же время Киев настаивает на юридически обязывающих гарантиях безопасности, чтобы предотвратить повторение войны. Об этом Зеленский сообщил во время разговора с журналистами, передает УНН.

Подробности

Прежде всего, саммит в Берлине важен. Мы встречаемся и с американцами, и с европейцами. Это формат этого союза, он для нас важен. Поверьте, мы много всего сделали для того, чтобы эти стороны все вместе встречались и сегодня эти встречи в Берлине. Сегодня и завтра

- сказал Владимир Зеленский

Также он подчеркнул, что на встречах в Берлине рассматривается рамочный мирный план.

Мы рассматриваем 20-пунктный рамочный план, в конце которого речь идет о прекращении огня. Прекращение огня изменит, безусловно, ситуацию с безопасностью на земле

- отметил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина стремится не просто к прекращению огня, а к гарантиям, которые сделают невозможной повторную агрессию России.

"Мы сегодня говорим не о честности, а о силе. И, к сожалению, это время требует уважения исключительно к силе, а не к ценностям. Потому что, если говорить о честности и о ценностях, о внимании к международному праву, россияне должны были быть осуждены. И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло, это было только в словах" - подчеркнул Владимир Зеленский

А также добавил: "На сегодня мы хотим неповторения войны после прекращения огня. И поэтому юридически обязывающая гарантия - обязательные не Будапештский меморандум, а юридически обязывающие гарантии. В случае с Соединенными Штатами Америки мы такие консультации и проводим", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что для Украины принципиально важно, чтобы будущие гарантии безопасности имели поддержку Конгресса США.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план не удовлетворит всех, поскольку содержит компромиссы. Он подчеркнул важность справедливости для Украины и действенности плана, чтобы избежать новой агрессии России.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина
Берлин