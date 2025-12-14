Мирний план не буде такий, який буде подобатися всім - Зеленський

$42.270.00
Ексклюзив
10:14 • 2758 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 27544 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 51488 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 37002 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 36810 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 30528 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19299 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18591 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16305 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14297 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськVideo14 грудня, 01:56 • 7674 перегляди
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14 грудня, 02:36 • 10713 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 13861 перегляди
У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога14 грудня, 04:44 • 3786 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну07:29 • 4790 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 35002 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 40351 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 40535 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 50317 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 74229 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 19398 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 21459 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 26409 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 60859 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 41401 перегляди
Мирний план не буде такий, який буде подобатися всім - Зеленський

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не задовольнить усіх, оскільки містить компроміси. Він наголосив на важливості справедливості для України та дієвості плану, щоб уникнути нової агресії Росії.

Мирний план не буде такий, який буде подобатися всім - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не буде таким, щоб задовольнити всіх, і в ньому завжди будуть компроміси. Про це гарант держави сказав журналістам, пише УНН.

План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили США

- зазначив Президент.

За його словами, найголовніше, щоб план був якомога справедливішим, передусім для України, тому що росія почала війну. Він наголосив, що мирний план має бути дієвим, щоб не залишитися лише "папірцем", а стати важливим кроком до завершення війни.

Зеленський також підкреслив, що план має бути таким, щоб після його підписання росія не мала можливості розпочати нову агресію проти українського народу.

Нагадаємо

Україна передала американській стороні відповідь на останній проєкт мирного плану. Цей документ є результатом переговорів з командою Трампа та європейськими партнерами.

Україна ще не отримала офіційної реакції від США щодо останніх пропозицій до мирного плану. Президент Зеленський зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.

Ольга Розгон

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна