Мирний план не буде такий, який буде подобатися всім - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не задовольнить усіх, оскільки містить компроміси. Він наголосив на важливості справедливості для України та дієвості плану, щоб уникнути нової агресії Росії.
Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не буде таким, щоб задовольнити всіх, і в ньому завжди будуть компроміси. Про це гарант держави сказав журналістам, пише УНН.
План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили США
За його словами, найголовніше, щоб план був якомога справедливішим, передусім для України, тому що росія почала війну. Він наголосив, що мирний план має бути дієвим, щоб не залишитися лише "папірцем", а стати важливим кроком до завершення війни.
Зеленський також підкреслив, що план має бути таким, щоб після його підписання росія не мала можливості розпочати нову агресію проти українського народу.
Нагадаємо
Україна передала американській стороні відповідь на останній проєкт мирного плану. Цей документ є результатом переговорів з командою Трампа та європейськими партнерами.
Україна ще не отримала офіційної реакції від США щодо останніх пропозицій до мирного плану. Президент Зеленський зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.