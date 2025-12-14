Мирный план не будет таким, который понравится всем – Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план не будет таким, чтобы удовлетворить всех, и в нем всегда будут компромиссы. Об этом гарант государства сказал журналистам, пишет УНН.
План не будет таким, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США
По его словам, самое главное, чтобы план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, потому что Россия начала войну. Он подчеркнул, что мирный план должен быть действенным, чтобы не остаться лишь "бумажкой", а стать важным шагом к завершению войны.
Зеленский также подчеркнул, что план должен быть таким, чтобы после его подписания Россия не имела возможности начать новую агрессию против украинского народа.
Напомним
Украина передала американской стороне ответ на последний проект мирного плана. Этот документ является результатом переговоров с командой Трампа и европейскими партнерами.
Украина еще не получила официальной реакции от США относительно последних предложений к мирному плану. Президент Зеленский отметил, что определенные сигналы поступают через переговорную команду.