Президент Фінляндії запропонував план припинення російсько-української війни

Президент Фінляндії Олександр Стубб висловив пропозицію щодо мирного процесу. Він зазначив, що перший етап передбачає активний тиск на росію через санкції та заморожені активи до досягнення зупинення вогню.

Про це він сказав під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

Стубб уточнив, що перший етап може тривати до Пасхи або довше, поки не буде досягнуто припинення вогню.

Другий етап включає безпосереднє припинення вогню, за якого важливо моніторити лінію розмежування та забезпечити контроль за процесами на сході України. Однак він наголосив, що в рамках цих перемовин є питання, які не підлягають обговоренню з росією, зокрема: членство України в ЄС, питання, хто має право вступити до НАТО, захист кордонів України та питання європейської безпеки.

Стубб підкреслив, що в цих перемовинах важливо чітко визначити, що деякі аспекти, як-от членство України в ЄС або в НАТО, повинні вирішуватися без участі росії.

У Фінляндії ми дійсно розуміємо те, що ви проходите. У нас 1340 км кордону з росією. У лютому 1949 року росія напала на нас без провокацій. І ми побороли дві екзистенційні війни. Перша тривала 105 днів, друга війна на стримування тривала 1100 днів, і ви також проходите це зараз. Здебільшого для мене ця війна стосується виживання, існування нації України. І ось нація, національність заснована на трикутнику. І цей трикутник — це те, що ми вважаємо, має поважатися з часів Другої світової війни. І частини трикутника — незалежність, суверенітет та територіальна цілісність - сказав Стубб.

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Він додав, що Друга світова війна, і Фінляндія мала прийняти мир зі Сталіним.

І нам треба буде прийняти мир з путіним. Але мир, який нам треба буде приймати, має бути заснований на незалежності. Ми тоді лише єдина країна, яка змогла зберегти справжню незалежність, але ми втратили суверенітет тоді. Ми не змогли долучитися до ЄС одразу, лише після розвалу раянського союзу змогли, і ми втратили 10% нашої території - сказав Президент Фінляндії.

Стубб зазначив, що могло виникнути недорозуміння щодо того, що відбувається в Україні. Він підкреслив, що росія очевидно розпочала цю війну, однак загарбання територій почалося ще у 2008 році з нападу на Грузію, а потім у 2014 році — з анексії Кримського півострова. Стубб додав, що зараз вшановується 3 річниця початку повномасштабного вторгнення, але ця війна триває вже 11 років, починаючи з 2014 року. Він також зазначив, що багато людей не розуміють, що ця війна стосується не лише України, а й Європи та США. Стубб попередив, що для тих, хто сумнівається у цьому, не можна довіряти путіну і укладати з ним будь-які угоди.

Він також заявив, що єдиний спосіб для України перемогти у війні — це продовжувати надавати підтримку, як це робиться з самого початку. Якщо ж росія отримає те, що хоче зараз, то вона не зупиниться на Україні.

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