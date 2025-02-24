Президент Фінляндії запропонував план припинення російсько-української війни

ukenru
05:23 • 15813 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122939 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182865 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147265 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138778 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117336 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107988 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142063 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134449 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 41892 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 52708 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 40166 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 39174 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 48448 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 142068 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 141070 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274982 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303828 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 11613 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 57246 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111502 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134449 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116796 перегляди
Актуальне
Президент Фінляндії запропонував план припинення російсько-української війни

Президент Фінляндії запропонував план припинення російсько-української війни

Київ • УНН

 • 22955 перегляди

Олександр Стубб представив план мирного процесу, що включає санкційний тиск та припинення вогню. План базується на досвіді Фінляндії та передбачає збереження незалежності України без поступок щодо членства в ЄС та НАТО.

Президент Фінляндії Олександр Стубб висловив пропозицію щодо мирного процесу. Він зазначив, що перший етап передбачає активний тиск на росію через санкції та заморожені активи до досягнення зупинення вогню.

Про це він сказав під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

Стубб уточнив, що перший етап може тривати до Пасхи або довше, поки не буде досягнуто припинення вогню.

Другий етап включає безпосереднє припинення вогню, за якого важливо моніторити лінію розмежування та забезпечити контроль за процесами на сході України. Однак він наголосив, що в рамках цих перемовин є питання, які не підлягають обговоренню з росією, зокрема: членство України в ЄС, питання, хто має право вступити до НАТО, захист кордонів України та питання європейської безпеки.

Стубб підкреслив, що в цих перемовинах важливо чітко визначити, що деякі аспекти, як-от членство України в ЄС або в НАТО, повинні вирішуватися без участі росії.

У Фінляндії ми дійсно розуміємо те, що ви проходите. У нас 1340 км кордону з росією. У лютому 1949 року росія напала на нас без провокацій. І ми побороли дві екзистенційні війни. Перша тривала 105 днів, друга війна на стримування тривала 1100 днів, і ви також проходите це зараз. Здебільшого для мене ця війна стосується виживання, існування нації України. І ось нація, національність заснована на трикутнику. І цей трикутник — це те, що ми вважаємо, має поважатися з часів Другої світової війни. І частини трикутника — незалежність, суверенітет та територіальна цілісність

- сказав Стубб.

Фінляндія ставить за мету підтримати стійкість України: оголошено про допомогу обсягом 4,5 млн євро24.02.25, 11:58 • 25452 перегляди

Він додав, що Друга світова війна, і Фінляндія мала прийняти мир зі Сталіним.

І нам треба буде прийняти мир з путіним. Але мир, який нам треба буде приймати, має бути заснований на незалежності. Ми тоді лише єдина країна, яка змогла зберегти справжню незалежність, але ми втратили суверенітет тоді. Ми не змогли долучитися до ЄС одразу, лише після розвалу раянського союзу змогли, і ми втратили 10% нашої території

- сказав Президент Фінляндії.

Стубб зазначив, що могло виникнути недорозуміння щодо того, що відбувається в Україні. Він підкреслив, що росія очевидно розпочала цю війну, однак загарбання територій почалося ще у 2008 році з нападу на Грузію, а потім у 2014 році — з анексії Кримського півострова. Стубб додав, що зараз вшановується 3 річниця початку повномасштабного вторгнення, але ця війна триває вже 11 років, починаючи з 2014 року. Він також зазначив, що багато людей не розуміють, що ця війна стосується не лише України, а й Європи та США. Стубб попередив, що для тих, хто сумнівається у цьому, не можна довіряти путіну і укладати з ним будь-які угоди.

Він також заявив, що єдиний спосіб для України перемогти у війні — це продовжувати надавати підтримку, як це робиться з самого початку. Якщо ж росія отримає те, що хоче зараз, то вона не зупиниться на Україні.

Лідери Британії та Франції узгодили позиції щодо України перед зустріччю з Трампом - The Guardian24.02.25, 01:03 • 33899 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
oleksandr-shtubbОлександр Штубб
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
finliandiiaФінляндія
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами